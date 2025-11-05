Atlético-MG: Incrível Hulk, incríveis 500 gols na carreira

Hulk marcou e chegou a incríveis 500 gols em sua carreira profissional. O jogador fez o primeiro da vitória por 3 a 0 do Atlético contra o Bahia, na Arena MRV, em jogo válido pela 32° rodada do Brasileirão.

Hulk é o maior artilheiro do Atlético no século com 131 gols, além do Galo ser o time em que acumulou mais gols marcados. Em sua carreira de 21 anos de futebol profissional, marcou vestindo a camisa de diversas equipes, Porto, de Portugal, Zenit, da Rússia, clubes na China e Japão, seleção brasileira, além do Atlético, time em que acumulou mais gols marcados.

Hulk entrou em grupo estrelado

Com o gol, Hulk, ídolo do Atlético, entrou para a lista exclusiva de atletas em atividade que fizeram 500 ou mais gols no futebol. Agora, apenas seis atletas fazem parte desta lista atualmente, todos os estrelas mundiais renomadas. Confira a lista;

1°- Cristiano Ronaldo - 950 gols

2°- Lionel Messi - 897 gols

3°- Robert Lewandowski - 718 gols

4°- Luís Suarez - 600 gols

5°- Karim Benzema - 502 gols

6° - Hulk - 500 gols

Hulk pelo Atlético

Hulk chegou em 2021 no Atlético, e se tornou, para muitos, o maior ídolo da história do clube. O atacante conquistou oito títulos com a camisa alvinegra, Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) e Supercopa do Brasil (2022).

O super-herói atleticano ocupa a 10° colocação de maiores artilheiros da história do Galo, com 131 gols em 279 partidas. O jogador fica atrás de outros ídolos como Reinaldo, Dadá Maravilha e Guilherme. Além disso, Hulk é maior artilheiro da Arena MRV atualmente, com 19 gols anotados na casa do Atlético.