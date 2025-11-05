Atlético-MG: Incrível Hulk, incríveis 500 gols na carreira
Ídolo do Galo entrou em grupo seleto de jogadores com 500 gols
- Matéria
- Mais Notícias
Hulk marcou e chegou a incríveis 500 gols em sua carreira profissional. O jogador fez o primeiro da vitória por 3 a 0 do Atlético contra o Bahia, na Arena MRV, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.
Atlético-MG aproveita jogador a mais no segundo tempo e vence o Bahia
Futebol Nacional
Atlético-MG x Bahia: Guilherme Arana e Luciano Juba são passado e presente da Seleção
Futebol Nacional
CBF altera tabela do Brasileirão para ajustar jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG
Futebol Nacional
Hulk é o maior artilheiro do Atlético no século com 131 gols, além do Galo ser o time em que acumulou mais gols marcados. Em sua carreira de 21 anos de futebol profissional, marcou vestindo a camisa de diversas equipes, Porto, de Portugal, Zenit, da Rússia, clubes na China e Japão, seleção brasileira, além do Atlético, time em que acumulou mais gols marcados.
Hulk entrou em grupo estrelado
Com o gol, Hulk, ídolo do Atlético, entrou para a lista exclusiva de atletas em atividade que fizeram 500 ou mais gols no futebol. Agora, apenas seis atletas fazem parte desta lista atualmente, todos os estrelas mundiais renomadas. Confira a lista;
1°- Cristiano Ronaldo - 950 gols
2°- Lionel Messi - 897 gols
3°- Robert Lewandowski - 718 gols
4°- Luís Suarez - 600 gols
5°- Karim Benzema - 502 gols
6° - Hulk - 500 gols
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Hulk pelo Atlético
Hulk chegou em 2021 no Atlético, e se tornou, para muitos, o maior ídolo da história do clube. O atacante conquistou oito títulos com a camisa alvinegra, Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) e Supercopa do Brasil (2022).
O super-herói atleticano ocupa a 10° colocação de maiores artilheiros da história do Galo, com 131 gols em 279 partidas. O jogador fica atrás de outros ídolos como Reinaldo, Dadá Maravilha e Guilherme. Além disso, Hulk é maior artilheiro da Arena MRV atualmente, com 19 gols anotados na casa do Atlético.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias