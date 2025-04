Todo colorado e tricolor baiaano, da torcida à comissão técnica, dos funcionários aos dirigentes, estarão com as atenções voltadas para Medellín (Colômbia) a partir das 23h (de Brasília) desta quarta-feira (2). É que Atlético Nacional e Nacional abrem a disputa do Grupo F da Libertadores da América. O duelo, válido pela chave em que estão Bahia e Internacional, tem transmissão da ESPN.

Como vão os times

Clube de Medellín, o Atlético Nacional é bicampeão da Libertadores – 1989 e 2016. Maior campeão do seu país, com 18 taças, é o atual detentor do Torneo Clausura e está em segundo no Apertura. Manda seus jogos no estádio Atanasio Girardot. A equipe é comandada pelo ex-zagueiro argentino Javier Gandolfi, que comandava o Independiente del Valle (Equador) até dezembro de 2024.

Gandolfi deve mandar a campo David Ospina; Andrés Román, Juan Arias, William Tesillo e Camilo Cándido; Jorman Campuzano; Juan Manuel Zapata e Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Dairon Asprilla e Alfredo Morelos.

Tricampeão da América e presente na Libertadores desde 1995, sem falhar uma só, o Nacional dispensa apresentações aos colorados. Desde a final de 1980, vencida pelo tricolor montevideano, foram 12 confrontos, incluindo quatro confrontos em 2006, ano em que o Internacional conquistou a América. No domingo (30), após a derrota por 2 a 1 para o Juventud, no Parque Central, o clube demitiu o técnico Martin Lasarte.

A equipe uruguaia deverá ser escalada com Luis Mejía; Lucas Morales; Sebastián Coates; Julián Millán e Gabriel Báez; Christian Oliva; Luciano Boggio, Rómulo Otero e Jeremia Recoba; Nico López e Eduardo Vargas (atacante chileno de 35 anos, ex-Atlético Mineiro, do Brasil).

A próxima rodada

A segunda rodada da chave terá Nacional x Bahia, no dia 9, às 19h, no Gran Parque Central, em Montevidéu, e Internacional x Atlético Nacional, no dia 10, às 19h, no Beira-Rio.