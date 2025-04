Entre 2003 e 2004, uma nova promessa do futebol brasileiro passava pelo Vitória, um dos grandes celeiros de jogadores no início deste século. Paraibano de Campina Grande, Givanildo de Souza, mais conhecido como Hulk, via no Rubro-Negro baiano a chance de mudar a vida da família e decolar na carreira. De fato, foi da Toca do Leão que o garoto saiu para conquistar o mundo.

(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Depois de rodar pelo planeta e construir uma carreira sólida por onde passou, atualmente Hulk é um ídolo do Atlético-MG em atividade e, aos 38 anos, terá a oportunidade de encontrar o Vitória pela primeira vez dentro dos gramados a partir das 20h30 deste domingo (horário de Brasília), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O início da carreira de Hulk

Hulk deu seus primeiros passos no Serrano, time da Paraíba, sua terra natal. Depois ele ainda passou por Vilanovense (POR) e São Paulo. No entanto, um entrave financeiro no Tricolor paulista fez o jovem jogador tomar outros rumos em direção a Salvador, com o apoio do seu empresário da época, o José do Egito.

Em entrevista ao canal Charla Podcast neste mês de abril, Hulk explicou os bastidores dessa saída do São Paulo para o Vitória.

- O Zé do Egito fez uma reunião comigo e minha família, e falou que a gente ia trabalhar para comprar a casa dos meus pais. Assim que eu assinasse o contrato eu ia dar a casa para o meus pais. Fiquei seis meses no São Paulo, depois de um período em Portugal. O São Paulo falou que queria ficar comigo, mas o Zé do Egito exigiu R$ 50 mil para cumprir a promessa de dar a casa para os meus pais. O São Paulo recusou o investimento. Disse que não tinha o dinheiro. Foi aí que o Zé resolveu me levar para o Vitória - relembrou o atacante.

Eu cheguei no Vitória e, depois de três treinamentos, me chamaram para assinar o contrato profissional. Aí o Zé falou que tinha o compromisso comigo por conta da casa. O Vitória aceitou pagar e eu consegui comprar a casa dos meus pais. Hulk

Hulk na época em que defendia o Vitória Foto: Reprodução

Hulk chegou ao Vitória em 2003 para defender as categorias de base, mas o destaque foi tanto que o técnico Hélio dos Anjos resolveu promovê-lo ao time profissional. Hulk recebeu apenas duas oportunidades no time principal antes de ir para o Japão, contra Fluminense e Internacional pelo Brasileirão 2004.

No primeiro jogo, ele atuou por cerca de oito minutos como lateral-esquerdo e viu o Vitória perder por 3 a 2 no Barradão. Já contra o Inter, ele foi titular e fez dupla de ataque com Obina em nova derrota da equipe baiana, desta vez por 2 a 1.

Naquele ano o Vitória terminou rebaixado, mas nem deu tempo de Hulk passar por esse momento difícil clube. O jovem atleta logo chamou a atenção dos japoneses do Kawasaki Frontale, que vieram até o Brasil em busca de outro jogador do Leão, mas viram em Hulk a chance do negócio perfeito.

- Eu desci para jogar uma preliminar no sub-20, e os japoneses tinham ido para levar o Advaldo [Oliveira]. Mas no jogo eu arrebentei, fiz até um gol de falta. O Vitória, porém, não liberou o Advaldo. Os japoneses do Kawasaki Frontale não queriam voltar de mãos atadas e resolveram me levar por empréstimo, com opção de compra por um milhão de dólares - revelou ao podcast.

Sucesso mundial

(Foto: Divulgação)

Foi no Kawasaki que Hulk começou sua carreira de sucesso fora do país, com passagens por Consadole Sapporo e Tokyo Verdy (JAP), Porto (POR), Zenit (RUS) e Shangai Port (CHI). Neste período Hulk se tornou um multicampeão com mais de 20 títulos na bagagem e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira.

Depois de 17 anos fora do país, Hulk voltou ao Brasil em 2021 para vestir a camisa do Atlético-MG. O atacante manteve a boa forma e logo entrou para o hall do ídolos do Galo ao conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil daquele ano sendo um dos protagonistas do time. O jogador ainda é pentacampeão mineiro e tem um título da Supercopa do Brasil no currículo.

Durante todo esse período Hulk não teve a oportunidade de enfrentar o Vitória, já que a equipe baiana vivia crises sucessivas e chegou a parar na Série C em 2022. Depois de uma retomada histórica, o time baiano voltou à Série A em 2024, mas nos dois jogos entre Vitória e Atlético-MG Hulk foi desfalque. No primeiro turno, ele cumpriu suspensão e não participou da partida no Barradão, enquanto no returno acabou poupado pelo técnico Gabriel Milito.

Assim como o Vitória, o Galo ainda não venceu neste Brasileiro e busca uma sequência positiva na competição. Depois de quebrar um jejum de cinco partidas sem marcar na última quinta-feira, pela Sul-Americana, Hulk comentou sobre o reecontro com o Rubro-Negro.

- Com certeza agora procurar a primeira vitória no brasileiro em casa contra o nosso Vitória, que eu tenho tanto carinho e respeito. Vai ser especial, mas quero muito conquistar esse primeiro ponto em casa diante da nossa torcida.

Artilheiro do Atlético-MG em 2025, com nove gols, Hulk terá uma nova chance de relembrar suas origens ao ver do outro lado do campo um escudo tão emblemático e especial na sua trajetória às 20h30 deste domingo, quando a bola rolar contra o Vitória pela terceira rodada do Brasileirão.

