Atlético Mineiro e Vitória se enfrentam neste domingo (13), em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com transmissão do Sportv e do Premiere (TV fechada). ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Atlético é o 19º colocado do Brasileirão. O Galo estreou na competição com derrota para o Grêmio por 2 a 1. O clube mineiro perdeu muitas oportunidades e foi derrotado. Na 2ª rodada, o Atlético empatou com o São Paulo em 0 a 0, novamente perdendo muitas oportunidades.

O Vitória repete o filme dramático do Brasileirão do ano passado, quando começou muito mal e chegou a ficar as oito rodadas iniciais sem saber o que é vencer. Agora, sob o comando de Thiago Carpini, o time tentar voltar aos trilhos e conquistar os primeiros pontos no Brasileirão, já que perdeu para Juventude e Flamengo nas duas primeiras rodadas.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X VITÓRIA

3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 13 de abril, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)

🔎 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO MINEIRO (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Natanael), Victor Hugo, Junior Alonso e Caio Paulista (Guilherme Arana); Rubens, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos (Neris) e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho (Wellington Rato); Janderson e Erick (Gustavo Mosquito)