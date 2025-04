Vitória mantém tabu em competições internacionais desde 1997

O Vitória conquistou um empate importante fora de casa na última quinta-feira ao ficar no 0 a 0 contra o Defensa y Justicia, favorito do grupo B da Sul-Americana. O resultado na Argentina, porém, manteve o longo tabu do Rubro-Negro sem vencer fora do país por competições oficiais, que já perdura por quase 28 anos.

Vitória x Atlético Nacional pela Sul-Americana 2014 Foto: Felipe Oliveira

A última e única vitória do time baiano em solo estrangeiro por competições internacionais veio em 1997, quando o Vitória bateu o Sportivo Luqueño (PAR) por 4 a 1 em Luque, no Paraguai, após já ter vencido no Barradão por 2 a 0. O resultado fez o time avançar para a segunda fase da competição, estágio em que foi eliminado pelo Lanús (ARG).

O detalhe deste confronto contra o Sportivo Luqueño é que aos 17 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava em 4 a 1, a torcida paraguaia começou a jogar pedras em direção ao campo, que acabaram atingindo o goleiro Zé Carlos na cabeça. Os atletas do Vitória, então, saíram de campo junto com a comissão de arbitragem, que precisou ser escoltada ao decretar o término do jogo.

Policiais fazem a proteção enquanto pedras são arremessadas pela torcida paraguaia Foto: Reprodução

Os jogos do Vitória longe de Salvador

De lá para cá foram nove jogos fora de casa, seja pela Copa Conmebol ou Sul-Americana, sendo quatro deles em outro país. Desses duelos em solo estrangeiro por competições internacionais, o Vitória não venceu nenhum e manteve um longo tabu de quase 28 anos.

Lanús 3 x 1 Vitória - Copa Conmebol 1997 (Argentina); ⛔ Coritiba 2 x 0 Vitória - Sul-Americana 2009; ⛔ River Plate 4 x 1 Vitória - Sul-Americana 2009 (Uruguai); ⛔ Palmeiras 3 x 0 Vitória - Sul-Americana 2010; ⛔ Coritiba 1 x 0 Vitória - Sul-Americana 2013; ⛔ Sport 0 x 1 Vitória - Sul-Americana 2014; ✅ Atlético Nacional 2 x 2 Vitória - Sul-Americana 2014 (Colômbia); 🔄 Coritiba 1 x 0 Vitória - Sul-Americana 2016; ⛔ Defensa y Justicia 0 x 0 Vitória - Sul-Americana 2025 (Argentina). 🔄

A próxima oportunidade para o Vitória quebrar esse tabu em competições internacionais será no dia 14 de maio, quando a equipe viaja até o Uruguai para enfrentar o Cerro Largo, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Antes disso, o Leão encara o próprio Cerro Largo e o Defensa y Justicia dentro do Barradão em busca dos primeiros três pontos.

