Com o fechamento da janela de transferências nacional, que foi até a última sexta-feira, o Vitória tem no portfólio de contratações apenas reforços no setor ofensivo e saídas de jogadores importantes para o elenco.

continua após a publicidade

O período de contratações foi do dia 10 de março até 11 de abril só para transferências nacionais. A janela extra busca contemplar os atletas que atuaram por campeonatos estaduais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Perfil de reforços do Vitória

O Vitória aproveitou o período para rechear o setor ofensivo do elenco com as chegadas de Erick, Léo Pereira, Felipe Cardoso e Renato Kayzer. Desde o início da temporada a diretoria rubro-negra tinha o desejo de reforçar o ataque da equipe, com pontas e, principalmente, um camisa 9.

continua após a publicidade

As contratações da primeira janela, no entanto, não conseguiram se firmar no time titular, a exemplo de Carlinhos, Bruno Xavier e Lucas Braga, o que forçou o Vitória a olhar com mais atenção para o setor neste último período de transferências.

Erick em treino do Vitória na Argentina Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Além de acertar com Renato Kayzer, o centroavante que faltava a Thiago Carpini, a diretoria trouxe no pacote os pontas Erick, ex-São Paulo, Léo Pereira, destaque no CRB, e o meia-atacante Felipe Cardoso, revelação do Campeonato Baiano.

continua após a publicidade

Apenas Erick, no entanto, recebeu chances no time titular. Léo Pereira entrou no decorrer dos jogos contra Juventude, Universidad Católica e Flamengo, e Felipe Cardoso somou poucos minutos contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste. Renato Kayzer, por sua vez, ainda nem estreou, já que passa por recuperação física após lesão.

Léo Pereira em ação contra a Universidad Católica Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Quem chegou ao Vitória nesta última janela:

Jogador Posição Idade Minutos jogados Erick Atacante 27 anos 223 Felipe Cardoso Meia-atacante 22 anos 23 Léo Pereira Atacante 24 anos 97 Renato Kayzer Atacante 29 anos -

+ Vitória mantém tabu em competições internacionais desde 1997

Saídas

Além de ter perdido pilares do elenco na primeira janela, como Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Alerrandro, o Vitória também teve que lidar com saídas de alguns jogadores neste segundo período de transferências da temporada.

Jogadores que deixaram o Vitória na última janela:

Jogador Posição Idade Clube de destino Camutanga Zagueiro 31 anos Remo Dionísio Volante 30 anos Confiança Pablo Baianinho Meia 21 anos Guarani Val Soares Volante 28 anos Ventforet Kofu (Japão)

Talvez a mais significativa dessas saídas seja a de Camutanga, tratado com carinho pelo torcedor do Vitória. Ele formou a dupla de zaga titular da equipe junto com Wagner Leonardo na campanha do título da Série B de 2023. Em 2024 ele seguiu como peça importante no time, mas precisou passar por uma cirurgia no joelho em julho, que o deixou longe dos gramados até o início da atual temporada.

Camutanga antes de jogo contra o Moto Club Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a partida contra o Flamengo no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Carpini comentou as movimentações do Vitória no mercado, disse se sentir amparado pela diretoria e reconheceu que o time ainda precisa de peças.

- Me sinto amparado. Nem tudo que planejávamos conseguimos, nem todas as peças. Mas não foi por falta de empenho da diretoria. Vimos o que foi a novela do camisa 9, tanta dificuldade que o mercado oferece. E a gente não sendo uma das SAFs com poder aquisitivo grande, precisamos ser criativos. Existem situações que a gente poderia ter feito diferente.

A próxima janela de transferências será aberta entre os dias 2 e 10 de junho, período anterior ao Mundial de Clubes, em que todos os times do futebol brasileiro poderão contratar. Já a janela do segundo semestre vai do dia 10 de julho a 2 de setembro.