Não foi só o Atlético-MG que quebrou uma sequência negativa. O atacante Hulk estava há cinco partidas sem marcar. Logo aos 11 minutos o camisa sete marcou de pênalti o segundo gol atleticano na noite. Após o jogo, Hulk falou sobre a importância de reencontrar o caminho das vitórias.

- Feliz por retomar as vitórias, sem desmerecer o adversário, mas é claro que a gente fez o jogo ficar fácil, principalmente no primeiro tempo, com jogadas coletivas, individuais, jogadas ensaiadas. A gente tem que dar o mérito ao Cuca e toda a comissão.

O atacante comentou que as jogadas do primeiro gol e do gol anulado são bastante ensaiadas pelo elenco.

- Nosso primeiro gol nosso é uma jogada que a gente treina bastante, principalmente no aquecimento nosso ali no finalzinho, teve essa jogada. do atacante de escora para abrir na passada do lateral, então foi uma jogada ensaiada, jogada do gol do Arana que foi anulada, uma jogada ensaiada, enfim, são coisas que a gente trabalha no dia a dia.

Hulk falou sobre os primeiros jogos do Atlético no Brasileirão. O atacante apontou que os goleiros adversários foram os melhores em campo, com isso a equipe tentou caprichar mais diante do Deportes Iquique. Para o camisa sete, o Galo está no caminho certo.

- Fizemos de tudo para conquistar os pontos no Brasileiro, não conseguimos, dois jogos do Brasileiro, o melhor em campo sempre o goleiro adversário. A gente tentou caprichar um pouco mais, poderíamos ter aproveitado um pouco mais, mas o mais importante é a vitória. Esse jogo hoje nos deu a certeza de que estamos caminho certo.

Hulk diz que o foco agora é em buscar o primeiro triunfo pelo Brasileirão. A próxima partida será especial para o atacante, será contra o time que o revelou, o Vitória.

- Com certeza agora procurar a primeira vitória no brasileiro em casa contra o nosso Vitória, que eu tenho tanto carinho e respeito. Vai ser especial, mas quero muito conquistar esse primeiro ponto em casa diante da nossa torcida.

Hulk em vitória do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Reencontro com a torcida

A partida contra o Deportes Iquique foi sem a presença da torcida atleticana, por conta de uma punição sofrida pelo Galo. Hulk lamentou a ausência da Massa e disse que lembrou do ano de 2021, em que a pandemia impedia a presença dos torcedores. O ídolo atleticano ainda convocou a torcida para se fazer presente nas arquibancadas

- Jogar sem torcida não é fácil, né? Faz lembrar um pouco de 2021 fomos felizes, mas é claro, com a Massa é sempre mais especial. Então, pedir para que a Massa esteja presente aí em massa no domingo, para lotar o Mineirão, para que, se Deus quiser, a gente consiga os primeiros três pontos no Brasileiro e dedique para eles que vai ser muito especial para a gente.