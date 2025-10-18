Diante da torcida, que compareceu em peso na Arena MRV na manhã deste sábado (18), o Atlético-MG venceu o Grêmio por 3 a 0, levou a decisão para os pênaltis e sagrou-se campeão do Brasileirão Sub-17. Os gols mineiros foram marcados por Cauã Soares (2) e Ronaldo.

Nas penalidades, o goleiro Kaio Assis brilhou como no tempo regulamentar e defendeu uma das cobranças na vitória por 4 a 2. Na primeira partida, disputada na Arena do Grêmio, os gaúchos venceram por 4 a 1, com gols de Lucca (2), Roger e João Borne, enquanto Wallysson descontou.

Como foi Atlético 3 (4) x (4) 0 Grêmio

Precisando buscar o resultado para reverter a vantagem de 4 a 1 contruída pelo Grêmio no jogo de ida, o Atlético começou o jogo pressionando. Aos 8, ficou perto de diminuir o agregado em jogada de insistência de Cauã, que depois finalizou rente a trave.

Em meio à um controle do Galo, o Tricolor teve grande chance aos 20 minutos, em cabeçada defendida por Kaio Assis. O time mineiro voltou a ameaçar aos 36 em chute de fora da área de Índio para a defesa de Vitão, que também salvouo rebote. Foi somente nos acréscimos que o Galo abriu o placar em cruzamento de Kauã Pascini e cabeceio de Cauã Soares. Na sequência, o Grêmio chegou a empatar, mas o lance estava impedido.

Jogadores de Atlético-MG e Grêmio em campo na final do Brasileirão Sub-17 (Foto: Pedro Vale/CBF)

O jogo recomeçou com "trocação" e indícios de maior equilíbrio. O Grêmio foi o primeiro a finalizar, mas errou o alvo. Depois, o Atlético chegou com perigo em lance polêmico de possível pênalti não assinalado. Depois dos 10 minutos, o Tricolor ensaiou uma reação, mas o Galo retomou o controle e ampliou o placar aos 20 minutos. Mosquito chutou de longe e acertou o travessão para, no rebote, Cauã marcar pela segunda vez na decisão.

O gol reacendeu o clube mineiro, que quase ampliou aos 27 em cabeceio de Cauã no travessão. Poucos minutos depois, o Galo teve um gol anulado por impedimento. Pressionado, o Tricolor tentou responder e, aos 38, ficou perto de diminuir o placar, mas a finalização parou na marcação. Depois, teve nova chance em arrancada de Gabriel Mec, que foi desarmado por Samuel na hora do chute.

Nos acréscimos, o jogador voltou a aparecer, mas no ataque, ao acertar o travessão em jogada pela direita. No lance seguinte, Vitão foi quem impediu o gol ao defender finalização de dentro da área. Mas a jogada salvadora saiu dos pés de Ronaldo, aberto na direita, que cortou para dentro e acertou o ângulo gremista, levando a decisão para os pênaltis.

Pênaltis

Atlético-MG: ✅✅✅✅

Cauã Soares, João Teixeira, Gutte, Vinicius

Grêmio:✅❌✅❌

Iago Valeije, Harlley, Vitor Ramon