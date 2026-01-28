Atlético-MG está escalado para enfrentar o Palmeiras pela estreia do Brasileirão

O Atlético está escalado para encarar o Palmeiras pela estreia do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (28) às 19h na Arena MRV.

Para a partida, Sampaoli manteve a base que foi à campo contra o Cruzeiro, com apenas uma modificação. Preciado, que saiu com dores na última partida, foi preservado, em seu lugar Sampaoli colocou mais um homem no meio, Igor gomes. A tendência é que Alan Franco faça a lateral.

Como chegam as equipes?

O Atlético chega após uma grande vitória por 2 a 1 de virada no clássico contra o Cruzeiro. A equipe mineira teve excelente atuação, especialmente no segundo tempo, quando controlou o jogo e conseguiu a virada com direito a um golaço de Hulk. O triunfo marcou a primeira vitória do Alvinegro na temporada 2026.

Para a estreia no Campeonato Brasileiro, Sampaoli não terá à disposição Lyanco, que está fora desde outubro do ano passado em razão de uma ruptura no tendão de Aquiles. Todos os demais jogadores, incluindo os reforços, estão disponíveis para o confronto.

O Palmeiras também chega embalado após vencer um clássico. O Alviverde derrotou o São Paulo por 3 a 1 no Choque-Rei, alcançando sua quarta vitória em cinco partidas disputadas na temporada 2026.

Lucas Evangelista e Figueiredo deram sequência ao processo de transição física no gramado, enquanto que Paulinho fez tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Estes são os únicos jogadores que não estão à disposição da comissão técnica ainda.

Escalações de Atlético e Palmeiras

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Sosa.

Atlético-MG x Palmeiras

1° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)