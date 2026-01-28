Atlético-MG está escalado para enfrentar o Palmeiras pela estreia do Brasileirão
Galo está definido para a 1° partida no Campeonato Brasileiro
O Atlético está escalado para encarar o Palmeiras pela estreia do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (28) às 19h na Arena MRV.
Para a partida, Sampaoli manteve a base que foi à campo contra o Cruzeiro, com apenas uma modificação. Preciado, que saiu com dores na última partida, foi preservado, em seu lugar Sampaoli colocou mais um homem no meio, Igor gomes. A tendência é que Alan Franco faça a lateral.
Como chegam as equipes?
O Atlético chega após uma grande vitória por 2 a 1 de virada no clássico contra o Cruzeiro. A equipe mineira teve excelente atuação, especialmente no segundo tempo, quando controlou o jogo e conseguiu a virada com direito a um golaço de Hulk. O triunfo marcou a primeira vitória do Alvinegro na temporada 2026.
Para a estreia no Campeonato Brasileiro, Sampaoli não terá à disposição Lyanco, que está fora desde outubro do ano passado em razão de uma ruptura no tendão de Aquiles. Todos os demais jogadores, incluindo os reforços, estão disponíveis para o confronto.
O Palmeiras também chega embalado após vencer um clássico. O Alviverde derrotou o São Paulo por 3 a 1 no Choque-Rei, alcançando sua quarta vitória em cinco partidas disputadas na temporada 2026.
Lucas Evangelista e Figueiredo deram sequência ao processo de transição física no gramado, enquanto que Paulinho fez tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Estes são os únicos jogadores que não estão à disposição da comissão técnica ainda.
Escalações de Atlético e Palmeiras
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Sosa.
Atlético-MG x Palmeiras
1° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
