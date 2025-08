Reinier desembarca para assinar com Atlético-MG e comemora

O mais novo reforço do Atlético-MG desembarcou em Belo Horizonte nessa terça-feira. Reinier chegou ao aeroporto da capital mineiro no fim da terça e foi recebido por torcedores e jornalistas. O meia de 23 anos vai passar por exames médicos e assinar com o Galo por quatro anos e meio.

Reinier revelou ter conversado com Hulk antes do acerto com o Atlético. O meia é amigo de Diego Costa, ex-Galo, que fez a ponte entre os novos companheiros de equipe.

- O Diego Costa, que a gente sempre estava junto, ligou para o Hulk. Ele me deu detalhes, me ajudou também. Falou que era minha nova casa e para vir com tudo. Feliz de ter falado com um ídolo do clube.

Membros de uma torcida organizada do Atlético fizeram festa para receber o novo jogador atleticano no aeroporto. Reinier demonstrou bastante emoção com o carinho da torcida.

- Quando cheguei, já escutei um pouco. Fiquei até arrepiado. Minha mãe quase estava chorando. Estou muito feliz de estar no Galo, na nova casa. Feliz de ter esse carinho, que não tinha esse carinho. Feliz de poder vestir a camisa do Galo. Vou dar a vida em campo e estou preparado para ajudar o Galo.

Reinier, ex-Flamengo, na chegada ao Atlético-MG (Foto: Reprodução)

Nos últimos cinco anos, Reinier passou por empréstimos em quatro equipes diferentes: Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada. O meia não se firmou em nenhuma das equipes. Na chegada, o jovem afirma que não estava feliz, e agora se sente valorizado pelo Atlético.

- Estava tentando encontrar a minha felicidade. Estava há cinco anos sendo emprestado. Não estava feliz. O Bracks estava correndo atrás de mim, o Victor também, me valorizando. Conversei com o Cuca. Muito feliz com o projeto e acho que vai dar muito certo.

ATLÉTICO-MG (1) X (0) FLAMENGO

OITAVAS (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir Atlético x Flamengo: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Prováveis escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana (Scarpa); Alexsander, Alan Franco, Scarpa (Igor Gomes); Rony, Hulk e Cuello.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.