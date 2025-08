Atlético-MG x Flamengo: Galo está escalado com retorno importante

O Atlético-MG está escalado para a decisão pela Copa do Brasil. O Galo enfrenta o Flamengo às 19h (de Brasília), na Arena MRV, nesta quarta-feira (6). Na ida, o Galo venceu por 1 a 0, e com isso tem a vantagem de avançar com um empate. Já o rival carioca precisa vencer para seguir no torneio.

Cuca manda força máxima a campo. Na segunda-feira (4), o Atlético anunciou o retorno de Arana, que foi liberado pelo departamento médico do clube e reforça a equipe contra o Flamengo.

Escalação do Galo: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

O Galo vem no melhor momento da equipe desde o retorno após o Mundial de Clubes. O Atlético venceu as últimas duas partidas. Contra o Flamengo, adversário desta quarta-feira, no jogo de ida, o clube mineiro venceu por 1 a 0, jogando fora de casa. Já nesse último final de semana, pelo Brasileirão, o Galo dominou e derrotou o Bragantino por 2 a 1, criando chances para golear.

O Galo não conta com o volante Patrick, com lesão na lombar, e os atacantes Cadu e Caio Maia, com lesões no joelho direito. Os atletas seguem no departamento médico do clube.

ATLÉTICO-MG (1) X (0) FLAMENGO

OITAVAS (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir Atlético x Flamengo: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata, Cebolinha e Pedro.