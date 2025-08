Tudo pronto para Atlético-MG x Flamengo na noite desta quarta-feira (6). O técnico Filipe Luís definiu a escalação rubro-negra para a partida na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h (de Brasília). Com seis desfalques na equipe, o treinador definiu o ataque com Plata, Cebolinha e Pedro. Arrascaeta e Samuel Lino ficam no banco.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Evertton Araújo e Wallace Yan; Plata, Cebolinha e Pedro.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Lista de desfalques do Flamengo

Por conta de controle de carga, Bruno Henrique e Luiz Araújo não viajaram. De La Cruz, que foi ao campo do Ninho de Urubu nos últimos treinos, segue fora. Já Danilo, que apresentou boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita, segue cronograma de recuperação, e também não joga.

Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito, e Michael, por opção técnica, completam a lista de desfalques.

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar

Como perdeu o jogo de ida por 1 a 0, o Rubro-Negro precisa vencer por pelo menos um gol de diferença nesta quarta para levar o confronto para os pênaltis. Uma vitória por dois gols ou mais garante a classificação ao time de Filipe Luís.

Escalação do Atlético-MG

O técnico Cuca escalou o Galo com: Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

Confira arbitragem e onde assistir Atlético-MG e Flamengo pela Copa do Brasil

ATLÉTICO-MG (1) X (0) FLAMENGO

OITAVAS (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir Atlético x Flamengo: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

