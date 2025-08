Neto cobra astro do Corinthians: ‘Você está de brincadeira?’

O apresentador Craque Neto cobrou um dos astros do elenco do Corinthians, Rodrigo Garro, pelo desempenho recente. Durante o programa "Apito Final", da Band, neste domingo (3), o ex-jogador usou números para justificar as críticas ao meia argentino.

- Esse menino aí (Garro) tem uma moral maior do que deveria. Ele é bom de bola. 19 jogos do Campeonato Brasileiro, um gol. Camisa 8, joga com três volantes. 11 jogos consecutivos, nenhum gol. Você é camisa 8, com três volantes para você armar para Memphis e Yuri Alberto... 19 jogos e um gol? Você está de brincadeira, cara? Você não está jogando nada, irmão. No mínimo, seis gols. Eu ficava dois jogos sem fazer gol era "gordo", "mercenário". O cara tem um gol em 11 jogos. Está de brincadeira, irmão - opinou.

Garro busca repetir versão artilheira de 2024

Sofrendo com questões físicas, Garro disputou apenas sete jogos do Brasileirão 2025, sem marcar gols ou dar assistências. O argentino não balança as redes há 12 partidas, contando todas as competições. Por outro lado, Neto errou na informação de que tem um gol nos últimos 19 jogos do Campeonato Brasileiro - o meia anotou seis tentos nas últimas 19 vezes que atuou pelo torneio nacional.

Rodrigo Garro em ação pelo Corinthians contra o Fortaleza (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Neste domingo (3), Dorival Júnior poupou a maioria dos titulares do Corinthians, pensando no jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que acontece na quarta-feira (6). Com isso, Garro iniciou a partida no banco de reservas. No intervalo, porém, foi acionado, uma vez que o Timão perdia para o Fortaleza por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com algumas referências em campo, a equipe buscou o empate já nos acréscimos, com gol do peruano André Carrillo.