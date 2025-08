Emerson Royal avalia empate do Flamengo com o Ceará: ‘Não tão ruim’

Titular do Flamengo pela primeira vez neste domingo (3), Emerson Royal avaliou a atuação dele no empate por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, pela 18ª rodada do Brasileirão. Na avaliação do lateral-direito, ele fez uma boa partida, e o resultado, mesmo o Rubro-Negro saindo na frente no placar, "não está tão ruim".

— Fiz uma boa partida. Óbvio que eu estou longe do que eu pretendo, do que eu posso entregar, fiquei um tempo muito grande fora dos gramados, mas é me adaptar o quanto antes. Quanto à equipe deles, a gente sabia da proposta. Defensivamente eles vão bem, o atacante me seguia o tempo todo, o desempenho defensivo deles é muito bom. A jogada deles típica, que eles jogam no centroavante, toda hora para a casquinha, e a bola parada. A gente sabia que não podia errar nesse aspecto e que era um jogo que não era fácil. Mas o empate também não está tão ruim. A gente vai seguir no campeonato para gente poder conseguir as vitórias — declarou Royal em entrevista ao "Premiere".

O camisa 22 do Fla foi questionado sobre o aspecto físico e admitiu cansaço ao longo da partida. Antes da estreia no segundo tempo da derrota para o Atlético-MG na última quinta-feira (31), pela Copa do Brasil, o lateral estava desde janeiro sem entrar em campo, ainda no Milan.

— Obviamente, eu me senti um pouco cansado, principalmente no final do jogo. Tinha um tempo muito grande que eu não começava jogando. Eu tenho que me adaptar quanto antes, o Flamengo me contratou para isso, para estar nos momentos importantes do time. Eu vou fazer tudo que eu puder, dentro e fora de campo, para estar na melhor fase física ao possível para poder ajudar o Flamengo — afirmou.

