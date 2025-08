O Flamengo vencia o Ceará por 1 a 0 no Castelão, neste domingo (3), com gol de Giorgian De Arrascaeta, mas o uruguaio sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e foi substituído no intervalo. No retorno para o segundo tempo, o Rubro-Negro não foi o mesmo e tomou o empate do Ceará. Nas redes sociais, os torcedores do clube carioca temem a lesão do uruguaio e entendem que o time de Filipe Luís é dependente do meia-atacante. Veja os comentários abaixo.

Ceará arranca empate no Castelão

Os times de Léo Condé e Filipe Luís ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (3), no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 18ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo no primeiro tempo, e Pedro Raul deixou tudo igual no segundo.

Com o resultado, o Vozão chega aos 22 pontos e ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro; o Rubro-Negro segue na liderança, agora com 37 pontos, mesma pontuação do vice-líder Cruzeiro.

O Ceará volta a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), e visita o Palmeiras, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Já o Flamengo, esperando contar com Arrascaeta, visita o Atlético-MG na quarta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; na ida, vitória do Galo por 1 a 0.

Pedro Raul comemora gol de empate do Ceará contra o Flamengo (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Números de Arrascaeta pelo Flamengo no Brasileirão 2025

15 jogos (75 minutos por jogo)

10 gols (vice-artilheiro, atrás de Kaio Jorge)

5 assistências

6 grandes chances criadas

1.4 passes decisivos por jogo

1.9 finalizações por jogo