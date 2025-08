O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, concedeu entrevista coletiva neste domingo (3), no Barradão. O comandante alviverde fala após o empate por 2 a 2, com gols de Kayser e Erick, para o time nordestino, e Piquerez e Flaco López, do lado alviverde. O jogo foi válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Palmeiras se mantém em terceiro da tabela, com 33 pontos. A campanha é de dez vitórias, três empates e três derrotas.

— Entramos muito bem no jogo, a grande primeira oportunidade, com Emiliano, foi nossa (...) quando tens essas oportunidades e não marcas, para poder ficar à frente do resultado, e depois concedes os gols como foram, com duas perdas de bola, acho que foi nosso grande problema na primeira parte — analisou o treinador.

Como foi o jogo

Com um time reserva, o Palmeiras começou a partida como se estivesse no Allianz Parque. Depois de criar chance em bola parada com Raphael Veiga, o Verdão foi para cima e teve chance cristalina com Marcos Rocha logo aos três minutos, mas o lateral parou em grande defesa de Lucas Arcanjo. Aos sete, foi a vez de Emiliano Martínez perder um gol livre em cabeceio dentro da pequena área.

Mas o Vitória resolveu se impor no jogo e fez o torcedor rubro-negro lembrar que estava no Barradão. A equipe de Fábio Carille aproveitou as investidas de Osvaldo pela ponta esquerda - que teve extrema facilidade no duelo contra Marcos Rocha - e criou ao menos duas chances perigosas antes dos 30 minutos.

O Rubro-Negro manteve-se soberano no jogo e foi premiado aos 33 minutos, a partir de um erro de passe do Palmeiras no meio-campo. A bola caiu nos pés de Ronald, que substituiu Matheuzinho como armador, e o camisa 8 deu bela enfiada para Renato Kayzer girar e bater cruzado, sem chances para Lomba. Em seguida, o Vitória ainda exigiu uma defesaça do goleiro do Palmeiras em chute de Baralhas. Enquanto isso, Abel Ferreira e seu time seguiam tímidos e acanhados no Barradão, na mesma sintonia.

O Palmeiras ensaiou uma melhora no início do segundo tempo e criou duas chances claras com Emiliano Martínez e Flaco López, em sequência, aos sete minutos. Mas foi só um lapso de melhora. Logo depois de Abel Ferreira colocar em campo o quarteto Facundo Torres, Vitor Roque, Piquerez e Sosa, o Vitória retomou o controle do jogo e ampliou aos 19 minutos, com um verdadeiro golaço de Erick, que acertou o ângulo de Marcelo Lomba.

Mas quando tudo parecia resolvido, as alterações do treinador português fizeram efeito. Sosa sofreu um pênalti aos 22 minutos, e Piquerez diminuiu com uma cobrança precisa. O jogo voltou a ficar aberto no Barradão.

O Vitória, então, recuou suas linhas e chamou o Palmeiras, que foi para cima. Depois de muita pressão, o Verdão empatou aos 40 minutos. Sosa cruzou na medida para Flaco López, que cabeceou firme para deixar tudo igual no Barradão.