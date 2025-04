Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo ATL CUI 4ª rodada Brasileirão Série B Data e Hora Terça-feira, 22 de abril de 2025, às 19h30 (de Brasília) Local Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO Árbitro Lucas Casagrande Assistentes Rafael Trombeta e Denise Akemi Simões de Oliveira Var Daiane Muniz Onde assistir

Atlético-GO e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (22), às 19h30, pela quarta rodada do Brasileirão Série B. O palco do confronto será o Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e terá transmissão da ESPN, Disney+ e Kwai.

(Foto: Reprodução/Atlético-GO)

Histórico de Atlético-GO x Cuiabá

O histórico recente entre as equipes é equilibrado. São sete empates nos últimos sete jogos. Em 2024, se enfrentaram pela Série A do Brasileirão e os dois duelos terminaram sem gols. Em 2022, Atlético-GO e Cuiabá jogaram quatro vezes, sendo duas pela Copa do Brasil. Depois de empatarem no jogo de ida, a igualdade permaneceu na volta e o Dragão se classificou nos pênaltis. Pela Série A, foram dois empates em 1 a 1.

A última vez que um dos dois venceu o confronto foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2022, quando o Cuiabá fez 2 a 1 no Atlético-GO. Antes disso, empataram mais uma vez no returno da Série B de 2019, mas no primeiro turno o Dragão venceu por 1 a 0. Em ambas as ocasiões, o vencedor terminou a partida com um jogador a mais por conta de expulsões no adversário.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão está na 13ª colocação, com quatro pontos, apenas dois da zona de rebaixamento. Depois de vencer o Athletic por 4 a 2 na estreia, empatou em Ribeirão Preto com o Botafogo-SP em 1 a 1 e perdeu para a Ferroviária por 2 a 0 em Araraquara.

Shaylon e Caio Dantas são dúvida para o confronto. Com as ausências, o treinador Cláudio Tencati deve escalar o Atlético-GO da seguinte forma: Vladimir; Ruan, Matheus Felipe, Pedrão e Guilherme Romão; Rhaldney, Willian Maranhão, Ariel Gomes e William Potker; Marcelinho e Sandro Lima.

continua após a publicidade

Como chega o Cuiabá

O Dourado está em quarto, com sete pontos. Invicto na Série B, venceram o Volta Redonda por 1 a 0 fora de casa, empataram com o Avaí em 2 a 2 na Arena Pantanal e, na última rodada, derrotaram o Athletico-PR por 2 a 1.

Sem Max, que foi expulso no último jogo e cumpre suspensão, Guto Ferreira deve escalar o Cuiabá com: Mateus Pasinato; Matheusinho, Nathan Cardoso, Alan Empereur e Sander; Lucas Mineiro, Denílson e Calebe; Lucas Cardoso, Pedrinho e Derik Lacerda.