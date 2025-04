Cuiabá vence Athletico-PR de virada e assume a liderança da Série B

De virada, o Cuiabá venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na noite desta terça-feira (15), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com gols de Lucas Mineiro e Pedrinho, a equipe do centro-oeste foi a sete pontos e assumiu a ponta da tabela da competição. Léo marcou para os paranaenses, que permanecem com seis pontos e ficam na quinta posição.

O Athletico começou melhor na partida e impôs seu ritmo nos minutos iniciais, controlando a posse de bola. A superioridade se traduziu em gol logo aos 14 minutos: após cobrança de escanteio de Zapelli, Luiz Fernando desviou no primeiro pau e Léo completou para o fundo da rede.

Após abrir o placar, o Furacão recuou e passou a administrar a vantagem. O Cuiabá cresceu no jogo e começou a pressionar, especialmente com jogadas pelas laterais. Aos 21, Sander cruzou rasteiro, Pedrinho furou a finalização, e a bola passou com perigo. O time mato-grossense insistiu nos cruzamentos e quase empatou.

Só que os donos da casa mudaram de postura na etapa final e partiram para cima desde o início. E o time logo foi recompensado.

Aos 14 minutos, Sander cobrou escanteio fechado, e Lucas Mineiro apareceu livre na área para cabecear com firmeza, sem chances para o goleiro.

Aos 26 minutos, veio a virada. Edu lançou em profundidade, Palacios errou na tentativa de corte e Pedrinho aproveitou a falha. Com tranquilidade, finalizou com categoria para decretar a virada do Dourado.

No final, o Athletico tentou uma pressão final, aproveitando-se da expulsão de Max nos acréscimos, mas não houve tempo para a reação.

Na próxima rodada, o Athletico-PR recebe o CRB, domingo, às 19h (de Brasília), enquanto o Cuiabá, vai até Goiânia enfrentar o Atlético-GO, na terça-feira.