Atlético-GO x Athletic Club: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo AGO ATH Série B 1ª rodada Data e Hora segunda-feira, 7 de abril, às 19h (de Brasília) Local Estádio Antônio Accioly, em Goiânia Árbitro Romulo Soares Teixeira (GO) Assistentes Sergio Roberto Albernaz Junior (GO) e Thaillan Azevedo Gomes (AP) Var Marcio Henrique de Gois (SP) Onde assistir

Atlético-GO e Athletic Club se enfrentam pela estreia da Série B, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A bola começa a rolar às 19h (de Brasília) desta segunda-feira (7) e terá a transmissão exclusiva da Disney+(streaming).

O Dragão volta à campo depois de 23 dias. Em sua última partida, o Atlético-GO foi eliminado pelo Anapolis na semifinal do Cameponato Goiano. O time vem enfrentando uma má fase na temporada. São apenas três vitórias em seus últimos nove jogos. Nesse meio tempo, o clube goiano sofreu duas eliminações: no estadual e na Copa do Brasil.

O Athletic Club, por sua vez, não é superado em campo há um bom tempo. Sua última derrota foi em 12 de fevereiro, quando o clube ainda disputava a fase de grupo do Campeonato Mineiro. No entanto, durante esse período que o clube não foi derrotado, o time de Minas Gerais empatou contra o Grêmio pela segunda fase da Copa do Brasil e foi eliminado nos pênaltis.

Jogadores do Atletico-GO lamentam derrota nos pênaltis contra o Retrô pela Copa Do Brasil (Foto: Heber Gomes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X ATHLETIC CLUB

1º RODADA - SÉRIE B

📆 Data e horário: segunda-feira, 7 de abril, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Cláudio Tencati): Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Kauan e Shaylon; William Pottker, Caio Dantas e Marcelinho

ATHLETIC CLUB (Técnico: Roger Silva): Glauco; Wesley Gasolina, Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga; Welinton Torrão, Lincoln e Alason