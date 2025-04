Ex-jogador do Barcelona vai comentar partida da Série B no Desimpedidos

O Desimpedidos, marca da NWB, em parceria com a recém-lançada Ola Sports, revelou os primeiros nomes da equipe que vai comandar a transmissão dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O narrador Chico Pedrotti lidera o time, que conta ainda com os comentaristas Bira, Bruno Grossi e Gabriel Carneiro, além dos repórteres Danilo Soto e Gabi Martins e do narrador Marcelo Ferrantini.

Para a estreia da cobertura, neste sábado (5), o ex-jogador Keirrison, ídolo do Coritiba, será o convidado especial da transmissão do jogo entre Coritiba e Vila Nova, que começa às 16h, com pré-jogo a partir das 15h, ao vivo no canal do Desimpedidos no YouTube. O ex-atacante também somou passagem por outros grandes clubes, como Barcelona, Palmeiras, Benfica, Fiorentina, Santos e Cruzeiro.

A transmissão dos jogos da Série B pelo Canal Desimpedidos terá a NSports como aliada. Em sua nova sede, na cidade de São Paulo, a plataforma de streaming disponibilizará a estrutura necessária para a operação, incluindo estúdio e cabines de off tube com capacidade para realizar até 15 transmissões simultâneas.



- Fazer parte de um projeto desse tamanho é muito especial! O fato de poder realizar tudo isso com amigos de longa data me deixa ainda mais empolgado. A Série B é um campeonato muito especial, com times em todas as partes do Brasil. Teremos muitas histórias incríveis para contarmos juntos - comenta Chico Pedrotti, personalidade marcante na história do Desimpedidos.



A equipe para a cobertura da Série B ainda contará com reforços ao longo da temporada, com novas contratações previstas para as próximas semanas e participação de outros integrantes do elenco fixo do Desimpedidos. A proposta da transmissão é oferecer uma cobertura leve, dinâmica e com a linguagem característica do canal.

