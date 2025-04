Atlético-GO vence o Athletic e larga na frente na Série B

No encerramento da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (7), no Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético-GO venceu de virada o Athletic pelo placar de 4 a 2 em jogo movimentado com destaque para o grande segundo tempo das equipes. Marcaram nos primeiros três pontos da equipe goiana, que assumiu a liderança da competição, Raí Ramos, Matheus Felipe, Sandro Lima e Robert.

continua após a publicidade

Os dois times voltam a campo apenas no próximo domingo (13). O Dragão visita o Botafogo-SP às 19h (de Brasília), enquanto o Esquadrão de Aço recebe o CRB, às 16h, no Estádio Raimundo Sampaio.

Como foi o jogo?

O Athletic começou melhor mesmo fora de casa e foi quem deu o primeiro golpe. Logo aos oito minutos, Amorim recebeu pelo meio, finalizou e contou com desvio no lateral Guilherme Romão para abrir o placar a favor da equipe de São João del-Rei. O gol sofrido fez a equipe da casa acordar, e os goianos chegaram ao empate.

continua após a publicidade

Aos 42 da primeira etapa, um lindo gol para deixar tudo igual. Raí Ramos arriscou de fora da área e certou o ângulo esquerdo do goleiro Adriel, que chegou a tocar na bola, mas não evitou a pintura do lateral-direito.

Lance da partida entre Atlético-GO e Athletic pela primeira rodada da Série B: (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Já no segundo tempo, ainda que o Athletic tenha assustado com boa finalização na trave do atacante Lincoln, revelado pelo Flamengo, o Atlético-GO sobrou e confirmou os três primeiros pontos, sem dificuldade, aproveitando erros defensivos da equipe mineira. Primeiro, Raí Ramos cobrou falta de longe aos 23 minutos, Adriel bateu roupa para a pequena área e Matheus Felipe, zagueiro com oportunismo de centroavante, apareceu para completar e mandar para o fundo da rede. Dez minutos depois, Sandro Lima recebeu em profundidade no meio da zaga, limpou para a perna esquerda e soltou uma bomba no contrapé.

continua após a publicidade

Final agitado

Para dar emoção nos minutos finais, o Athletic diminuiu o marcador aos 42 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Lincoln aproveitou desvio na primeira trave e empurrou para o fundo da rede. Quando o Esquadrão ameaçou pressionar, um contra-ataque bem armado deu números finais e confirmou a vitória do Dragão.

Nos acréscimos, aos 47, William Pottker arrancou pelo meio e rolou na esquerda para Sandro Lima, já dentro da área. O camisa 20 deixou na medida para Robert pegar de primeira e dar números finais no Antônio Accioly, deixando o Dragão na liderança da Série B pelo critério de gols marcados.