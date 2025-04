Vai bater pênalti? Neymar chega cedo para jogo da Kings League; veja

Ainda fora de ação pelo Santos no Brasileirão, Neymar compareceu a mais uma rodada da Kings League Brasil, nesta segunda-feira (7). Presidente da FURIA FC, o atacante pode bater um pênalti no jogo que começa às 21h, em Guarulhos, contra a equipe Nyvelados FC.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O vídeo da chegada de Neymar à Arena Kings League Brasil foi publicado no perfil da FURIA FC por volta das 18h30. O atacante se recupera de uma lesão na coxa e não entra em campo pelo Santos há mais de um mês. No último domingo (6), o Peixe empatou com o Bahia em 2 a 2.

Na Kings League, toda equipe tem direito a ativar uma carta chamada "Pênalti do Presidente", em que o mandatário das equipes cobra uma penalidade. Nas duas primeiras rodadas, Cris Guedes, que também é presidente da FURIA FC e amigo de Neymar, se encarregou das cobranças.

continua após a publicidade

O que é a Kings League?

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores times avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à grande final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Desde sua criação, a Kings League respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição rapidamente conquistou o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento de forma única.

continua após a publicidade