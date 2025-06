Athletico mira sequência em casa para buscar G-4 na Série B

O Athletico aposta nas partidas dentro da Ligga Arena para tentar embalar na Série B neste mês. O Furacão atuará três vezes diante do torcedor, com dois jogos seguidos.

A equipe rubro-negra recebe o Atlético-GO no domingo (8) e depois o Remo no sábado (14). Na sequência, o Athletico visita o Avaí dia 21 na Ressacada e faz o clássico contra o Coritiba no dia 28, ambos também no sábado de cada final de semana.

Entre os quatro adversários, contudo, três deles estão à frente do Furacão na tabela: Coritiba (2º, 19 pontos), Remo (6º, 16 pontos) e Avaí (7º, 16 pontos). O Atlético-GO, o primeiro da sequência de partidas, está na 14ª posição, com 14 pontos.

Ligga Arena recebe três jogos do Athletico em junho, pela Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

Irregular na temporada, o Athletico ocupa o meio da tabela, com 14 pontos, em 10º colocado. O time de Odair Hellmann está a quatro pontos do Cuiabá, que abre o G-4, e a nove do líder Goiás, com 23.

A equipe atleticana vem empate em 2 a 2 com o Operário-PR, no domingo (1), no Germano Krüger, pela 10ª rodada. Antes, venceu o Athletic por 1 a 0 na Arena, além de outra vitória pelo mesmo placar contra o Brusque, pela terceira fase da Copa do Brasil.

- São três jogos sem perder, quatro pontos em seis. Se fizer isso com regularidade, vai disputar a parte de cima da tabela e o título - afirmou o técnico Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

Próximos jogos do Athletico na Série B