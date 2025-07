Marinho avalia gol de empate sofrido pelo Fortaleza: ‘Lance bobo’

Na estreia de Renato Paiva, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Bahia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na tarde deste sábado (19), na Arena Castelão. O atacante Marinho, que balançou as redes pelo Leão, falou a respeito do resultado.

— A gente classifica o empate com sabor de derrota, porque a gente tinha capacidade de segurar o resultado. Um lance bobo. Escanteio nosso, a gente toma o contra-ataque e toma o gol. Não foi gol na falta, mas em vez de matar a jogada no meio deixamos estourar lá atrás. É coisa que temos que corrigir. A gente sabe disso. Na fase em que a gente está, não podemos errar. Perdemos um grande treinador. Com resultados ruins, não sustentamos o cargo de um cara extraordinário - relatou o atleta.

— Mas o professor Paiva chegou. Pouco tempo, poucos dias de trabalho, mas já implementou para que a gente mostrasse uma reação, do que a gente precisa para sair dessa situação. É abraçar, a gente precisa abraçar o treinador, acreditar no trabalho dele. É todo mundo fazer um pouco mais, entregar um pouco mais, para que a gente saia dessa situação - finalizou.

Fortaleza comemora gol diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

No duelo, o Fortaleza abriu o placar com Marinho, que acertou chute de fora da área ainda no 1º tempo. O empate dos visitantes veio em chute de Rodrigo Nestor, que pegou a sobra da cobrança de falta. A bola desviou em Matheus Pereira antes de chegar ao fundo das redes.

Com o resultado, o Leão segue na 19ª posição, com 11 pontos. O Tricolor tenta uma reação para deixar a zona de rebaixamento do campeonato.

Próximo jogo do Fortaleza

Em seu próximo duelo, o Fortaleza terá pela frente o RB Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no sábado (19), a partir das 18h30 (de Brasília).