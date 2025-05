Athletico-PR vence o Brusque e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Athletico-PR está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Furacão venceu o Brusque por 1 a 0 nesta terça-feira (20), na Ligga Arena, após empate por 0 a 0 no jogo de ida. Kauã Moraes foi o autor do gol que deu a vaga na próxima fase aos donos da casa. O adversário do time paranaense na próxima fase será definido por sorteio, em data a ser confirmada, onde os 16 classificados ficam todos no mesmo pote.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Athletico-PR x Brusque: como foi o jogo?

O jogo começou da melhor forma possível para o Athletico-PR. No primeiro lance, Kauã Moraes aproveitou rebote após bela jogada de Isaac e abriu o placar para os mandantes. O Brusque buscou o ataque e teve gol anulado por toque de mão de Álvaro, enquanto o Furacão apostou nos contra-ataques e quase ampliou com Renan e Isaac.

Após o intervalo, o Marreco quase chegou ao empate logo aos quatro minutos, mas João Veras parou em grande defesa de Mycael. Contudo, o ritmo diminuiu e o Athletico conseguiu controlar a partida, segurando a vantagem mínima até o fim e conquistando a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

O Athletico volta a campo no próximo sábado (24), na Ligga Arena, às 16h (de Brasília), e recebe o Athletic pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Brusque encara o São Bernardo na segunda-feira (26), no estádio Augusto Bauer, pela sétima rodada da Série C.

➡️ Por que os clubes de futebol precisam divulgar balanços financeiros?