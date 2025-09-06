Athletico recebe bolada milionária com venda de atacante para time da França
Emersonn, 21 anos, foi vendido do Goztepe para o Toulouse
O Athletico vai receber um valor milionário com a venda de um jogador revelado na base. O atacante Emersonn foi vendido do Goztepe, da Turquia, para o Toulouse, da França, por 3,2 milhões de euros (R$ 20,3 milhões, na cotação atual) nesta semana.
Desse valor, o Furacão tem direito a 640 mil euros (R$ 4 milhões) por ter 20% dos direitos econômicos e 80 mil euros (R$ 507 mil) por 2,5% do mecanismo de solidariedade da Fifa. Ao todo, então, o time brasileiro receberá R$ 4,5 milhões.
Antes, no início de 2025, o Athletico já tinha recebido 1,78 milhão de euros (R$ 11,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos, na transferência para o clube turco. No total, o Furacão conseguiu R$ 15,8 milhões com a transação com atacante de 21 anos nesta temporada.
Valores de Emersonn no Athletico
- 80% dos direitos econômicos: 1,78 milhão de euros (R$ 11,3 milhões)
- 20% dos direitos econômicos: 640 mil euros (R$ 4 milhões)
- 2,5% do mecanismo de solidariedade: 80 mil euros (R$ 507 mil)
- Total: R$ 15,8 milhões
Carreira de Emersonn
Emersonn chegou ao CT do Caju em 2016, aos 14 anos, e foi destaque nas categorias de base. No sub-17, por exemplo, ele fez 13 gol em 10 jogos do Brasileiro de 2021. Na Copa do Brasil da categoria, foram três gols em três partidas.
Já pelo sub-20, entre 2022 e 2024, o atacante marcou 31 gols em 89 confrontos. A melhor temporada foi no ano passado, quando fez 15 gols em 31 jogos.
No profissional, Emerson estreou em 30 de junho de 2024, diante do Vitória, pelo Brasileirão. Ao todo, fez 13 partidas e não marcou gol pelo time principal.
Vendido ao Goztepe, o atacante de lado fez dois gols em 20 partidas. No Toulouse, ele será o único brasileiro no elenco - o treinador é o espanhol Carles Martínez.
- Estou muito feliz por estar aqui, neste clube e nesta cidade. Quando eu era criança, já tinha a ambição de assinar por um clube como este e jogar na França. No Brasil, quando eu era pequeno, assistia aos jogos do PSG e do Monaco na TV. A Ligue 1 era uma das ligas que eu mais acompanhava. Pensar que hoje poderei jogar na França e enfrentar esses times é um sonho realizado - afirmou, na apresentação do Toulouse.
Athletico na Série B
A 14 rodadas do fim, o Athletico vem de duas vitórias seguidas e ocupa a 11ª posição, com 36 pontos. A distância para o Criciúma, que abre o G-4, é de seis pontos.
- Botafogo-SP x Athletico: sábado (6), às 16h, Arena Nicnet
- Chapecoense x Athletico: terça (16), às 21h35, Arena Condá
- Athletico x Vila Nova: domingo (21), às 19h, Arena da Baixada
