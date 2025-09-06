Athletico recebe bolada milionária com venda de atacante para time da França

O Athletico vai receber um valor milionário com a venda de um jogador revelado na base. O atacante Emersonn foi vendido do Goztepe, da Turquia, para o Toulouse, da França, por 3,2 milhões de euros (R$ 20,3 milhões, na cotação atual) nesta semana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desse valor, o Furacão tem direito a 640 mil euros (R$ 4 milhões) por ter 20% dos direitos econômicos e 80 mil euros (R$ 507 mil) por 2,5% do mecanismo de solidariedade da Fifa. Ao todo, então, o time brasileiro receberá R$ 4,5 milhões.

Antes, no início de 2025, o Athletico já tinha recebido 1,78 milhão de euros (R$ 11,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos, na transferência para o clube turco. No total, o Furacão conseguiu R$ 15,8 milhões com a transação com atacante de 21 anos nesta temporada.

continua após a publicidade

Valores de Emersonn no Athletico

80% dos direitos econômicos: 1,78 milhão de euros (R$ 11,3 milhões) 20% dos direitos econômicos: 640 mil euros (R$ 4 milhões) 2,5% do mecanismo de solidariedade: 80 mil euros (R$ 507 mil) Total: R$ 15,8 milhões

Emersonn teve destaque na base do Athletico. Foto: Gustavo Oliveira/Athletico

➡️ Mais notícias do Athletico

Carreira de Emersonn

Emersonn chegou ao CT do Caju em 2016, aos 14 anos, e foi destaque nas categorias de base. No sub-17, por exemplo, ele fez 13 gol em 10 jogos do Brasileiro de 2021. Na Copa do Brasil da categoria, foram três gols em três partidas.

Já pelo sub-20, entre 2022 e 2024, o atacante marcou 31 gols em 89 confrontos. A melhor temporada foi no ano passado, quando fez 15 gols em 31 jogos.

continua após a publicidade

No profissional, Emerson estreou em 30 de junho de 2024, diante do Vitória, pelo Brasileirão. Ao todo, fez 13 partidas e não marcou gol pelo time principal.

Vendido ao Goztepe, o atacante de lado fez dois gols em 20 partidas. No Toulouse, ele será o único brasileiro no elenco - o treinador é o espanhol Carles Martínez.

- Estou muito feliz por estar aqui, neste clube e nesta cidade. Quando eu era criança, já tinha a ambição de assinar por um clube como este e jogar na França. No Brasil, quando eu era pequeno, assistia aos jogos do PSG e do Monaco na TV. A Ligue 1 era uma das ligas que eu mais acompanhava. Pensar que hoje poderei jogar na França e enfrentar esses times é um sonho realizado - afirmou, na apresentação do Toulouse.

Ex-Athletico, Emersonn é apresentado no time francês. Foto: Divulgação/Toulouse

Athletico na Série B

A 14 rodadas do fim, o Athletico vem de duas vitórias seguidas e ocupa a 11ª posição, com 36 pontos. A distância para o Criciúma, que abre o G-4, é de seis pontos.