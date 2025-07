O Atlético-MG agiu rápido para proteger sua maior promessa. Na manhã desta quinta-feira (10), o clube oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional de João Gabriel Castro Santos, o Gabriel Veneno, de apenas 15 anos. O novo vínculo, que será válido a partir de seu aniversário de 16 anos, no dia 16 de julho, terá duração até julho de 2028.

A assinatura aconteceu na sede administrativa do Atlético, na Arena MRV, e contou com a presença dos pais do jogador, seu agente e diretores do clube.

— Muito feliz por esse momento. É um sonho meu e da minha família assinar esse primeiro contrato profissional aqui no Galo. Me sinto realizado e pronto para essa nova etapa da minha carreira — afirmou o jovem atacante.

Quem é Gabriel Veneno?

Nascido em Ilhéus, na Bahia, Veneno é visto como a maior joia da base atleticana na atualidade. Atacante que atua preferencialmente pela ponta esquerda, se destaca pela velocidade, habilidade nos dribles e grande poder de decisão.

O talento já rendeu comparações com Neymar na imprensa internacional, que o descreveu como um jogador de "estilo eletrizante e brilhantismo técnico". Com passagens pelas bases de Vitória e Santos, chegou ao Galo em 2023 após se destacar na Copa Dois de Julho.

A curiosa história do apelido 'Veneno'

O apelido do jogador tem uma origem dramática. Na infância, o jovem foi picado por uma cobra e ficou em estado grave. Após ser internado, precisou passar por uma amputação parcial do dedo anelar da mão direita. Anos mais tarde, ao se destacar em um torneio pelo Santos, um olheiro do clube, curioso pela ausência de parte do dedo, ouviu a história e lhe deu o apelido, que o acompanha até hoje.

'O foco é no hoje': a fala do jogador

Apesar do assédio de gigantes europeus como Arsenal e Chelsea, Gabriel Veneno garante que seu foco está no Atlético.

— Sou atleta do Galo e, como qualquer jogador, tenho o sonho de estrear no profissional. Esse não deixa de ser o meu também. O objetivo é treinar e me dedicar dia a dia para chegar bem — disse o jovem, que também comentou sobre o futuro. — Em relação à Europa, procuro focar no hoje. É um sonho, mas confio muito no meu gestor e sei que ele trabalha para o meu melhor.

Últimas grandes revelações

O Atlético em um passado recente vem revelando bons jogadores em suas categorias de base. Em 2022, o Atlético vendeu Savinho ao Grupo City, para o Troyes, por 6,5 milhões de euros, com possibilidade de receber mais 6 milhões em bônus, que não ocorreu.

Na época, grande parte da torcida atleticana ficou indignada pelo valor considerado baixo. As críticas aumentaram ainda mais após o jogador ter bons desempenhos na Europa e ser negociado com o Manchester City por 25 milhões de euros, apenas dois anos depois sair do Galo.

Neste ano, o Atlético negociou Alisson Santana, com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia por 14 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões na cotação da época). O Galo ficou com 80% do valor da transação, cerca de R$ 69 milhões.