Athletico-PR anuncia contratação de zagueiro ex-Fortaleza

O Athletico Paranaense anunciou a contratação do zagueiro Habraão, que pertencia ao Fortaleza e estava emprestado ao Santa Clara, de Portugal. O defensor teve passagens por ABC e Chapecoense, emprestado, e não se firmou no clube cearense.

O jogador de 23 anos assinou contrato válido até fevereiro de 2028 e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, ele está regularizado a jogar.

No entanto, o período de inscrições do Campeonato Paranaense 2025 já está encerrado. Por isso, o zagueiro só poderá ser relacionado pelo técnico Maurício Barbieri para os jogos da Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com isso, Habraão pode fazer a estreia contra o Guarany de Bagé. A CBF confirmou o jogo da segunda fase da Copa do Brasil para o dia 13 de março (quinta-feira), às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

Athletico-PR reforça setor carente

A chegada de Habraão foi a terceira do Athletico para reforçar o sistema defensivo na temporada 2025. Apenas Léo Pelé e Tobias Figueiredo tinham sido anunciados anteriormente.

Além dos dois, também estão à disposição os defensores Lucas Belezi, que foi titular na reta final da campanha do rebaixamento para a Série B, e Arthur Dias, que retornou ao CT do Caju após ter sido campeão do Sul-Americano sub-20 com a seleção.

Matheus Felipe, que também teve chances nesse início de temporada, aceitou ser emprestado ao Atlético-GO. Antes dele, o Furacão teve duas saídas de zagueiros: Kaique Rocha acertou com o Internacional, e Thiago Heleno, ídolo do clube, foi afastado do elenco após ter recusado uma redução salarial.