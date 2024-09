Athletico Paranaense anuncia Lucho González como novo técnico

Lucho González já trabalhou como auxiliar no Athletico-PR (Foto: Gustavo Oliveira/Athletico)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 12:46 • Curitiba (PR)

O Athletico Paranaense anunciou, nesta terça-feira (24), o novo comandante do Furacão no lugar de Martín Varini. O técnico escolhido foi o argentino Lucho González, que já havia trabalhado na comissão do clube em 2022, quando foi auxiliar técnico.

Ex-jogador do Furacão, Lucho chegou a ser capitão da equipe em determinados momentos e conquistou cinco títulos com a camisa rubro-negra: Sul-Americana de 2018 e 2021, Levain Cup de 2019, Copa do Brasil de 2019 e Campeonato Paranaense de 2020. Como atleta, foram 164 jogos defendendo o clube paranaense entre 2016 e 2021, quando anunciou sua aposentadoria.

Após pendurar as chuteiras, Lucho se tornou auxiliar e trabalhou no Athletico na comissão de Alberto Valentim em 2022. Com a demissão do comandante, ele também deixou o clube. Posteriormente, treinou o Ceará por dois meses e trabalhou no Internacional, auxiliando Eduardo Coudet em 2023.

Lucho substitui o uruguaio Martín Varini, demitido na segunda-feira (23) após maus resultados. O argentino é o quinto profissional a comandar o Furacão no ano. Antes dele e Varini, comandaram o time em 2024 Juan Carlos Osório, Cuca e Juca Antonello.