Fluminense vacila em clássico, mas segue com uma das melhores campanhas do segundo turno

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Apesar de ter retornado à zona de rebaixamento, após a derrota para o Botafogo, o Fluminense ainda segue com uma das melhores campanhas do returno do Brasileirão. O Tricolor somou 13 pontos em oito jogos na segunda metade do campeonato, segundo levantamento do "ge".

Se contarmos os resultados do Fluminense apenas a partir da 20ª rodada, o time das Laranjeiras ostenta a sétima colocação, com 13 pontos em oito jogos (quatro vitórias, um empate e três derrotas). O posicionamento abaixo do clube se dá por conta do início de campanha ruim da equipe.

Por outro lado, o Fortaleza segue líder do returno pela quinta rodada consecutiva e também não houve variação nas três posições seguintes, com Palmeiras, Botafogo e Grêmio mantendo suas posições. Corinthians e Vitória foram as equipes que mais subiram na classificação do returno, com quatro posições a mais na tabela.

Na quarta-feira (25), o Fluminense vira a chave e foca no confronto com o Atlético-MG, pela volta das quartas de final da Libertadores. O Tricolor venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para conquistar uma vaga na semifinal.

