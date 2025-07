O Flamengo resolveu se movimentar intensamente na janela de transferências. O clube fechou as contratações de Saúl Ñiguez, ex-Atlético de Madri e Chelsea, Samuel Lino, também do Atlético de Madri, e está próximo de Emerson Royal, do Milan. A mudança de postura do Rubro-Negro e de seu diretor, José Boto, foi tema de debate no "Lance a Lance!" desta sexta-feira (25). Para o apresentador João Pedro Sombra, o dirigente português começou a fazer o que se espera dele no cargo.

- O scout do José Boto não é trazer um jogador da segunda divisão da Inglaterra. É você conseguir ter o poderio e convencimento para trazer um jogador que tem mercado lá na Europa, sendo novo ainda. Essa é a grande diferença, o Marcos Braz não conseguia. Essa é a mudança que o Flamengo precisava do José Boto - opinou.

O Flamengo acertou a contratação de Lino por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), enquanto Emerson Royal custará 9 milhões de euros (R$ 58 milhões na cotação atual). Para o jornalista Pedro Werneck, apesar de serem boas contratações, representam um "perigo" para o Rubro-Negro no mercado de transferências.

- O que me preocupa de certa forma é o recado enviado para o mercado ao pagar 25 milhões de euros (valor inicialmente estipulado) no Samuel Lino, um recado de que você está endinheirado. As coisas vão se complicar. O sarrafo elevou - afirmou.

Samuel Lino e Emerson Royal: bons reforços para o Flamengo?

O brasileiro Samuel Lino atua preferencialmente como ponta-esquerdo, mas também pode jogar na ala ou lateral do mesmo lado. O atleta, que teve passagem pela base do Flamengo, despertava interesse de grandes clubes europeus, como o campeão italiano Napoli. Para Pedro Werneck, é um reforço que supre uma carência do elenco rubro-negro.

- É um jogador que não vem só pelo nome, é um jogador que o Flamengo precisava. A maior deficiência do time é a ponta esquerda: ora joga o Cebolinha, ora o Michael, ou se improvisa alguém. Agora, traz alguém da posição e com as características que o Filipe Luís procura: também ajuda na marcação, na pressão alta. Mas para julgar de fato a contratação, o valor entra na balança. Ele precisa render muito bem. Por outro lado, rendendo bem, não dá para descartar uma venda no futuro - falou.

Para Rafael Mello, outro comentarista presente no programa, a motivação para Samuel Lino fechar com o Flamengo pode ter sido a Seleção Brasileira.

- O que soma muito para o Samuel Lino vir para o Flamengo é a Seleção Brasileira, tem um peso muito grande e o Flamengo é uma vitrine. Muitos jogadores que se destacam vão para a Seleção, ou acontece uma pressão social para isso. A Copa do Mundo está batendo na porta. É um jogador versátil - analisou Rafael.

Emerson Royal deve chegar para substituir Wesley, negociado com a Roma, da Itália. O Flamengo, inclusive, só queria concretizar a venda após encontrar um substituto. Diante das opções disponíveis no mercado, Pedro Werneck enxerga como boa contratação.

- O Emerson Royal não é um craque da posição, mas existem pouquíssimos no mundo, por isso jogou no Milan e no Tottenham. O torcedor pode passar raiva com ele ocasionalmente, faz umas besteiras, mas dentro do que tinha no mercado, é um ótimo reforço - concluiu.

