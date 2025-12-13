Escalação do Fluminense: Zubeldía fará mudança nos titulares contra o Vasco

O Fluminense terá um reforço importante para o jogo decisivo contra o Vasco, neste domingo (14), no Maracanã, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Suspenso na ida, Canobbio retorna ao time titular e devolve ao técnico Luis Zubeldía uma peça-chave de intensidade e transição, exatamente os pontos que fizeram falta na derrota por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga arbitragem para jogo de volta entre Fluminense e Vasco

Na partida de ida, o Tricolor caiu de rendimento no segundo tempo e foi dominado após sofrer o gol de empate logo no início da etapa final. A ausência de Canobbio pesou sobretudo na pressão pós-perda e na proteção dos lados do campo.

Com a volta do uruguaio, Zubeldía tende a manter a estrutura base e recuperar o equilíbrio entre defesa e ataque, apostando novamente em um time mais agressivo sem a bola e capaz de acelerar as transições ofensivas.

continua após a publicidade

Existe ainda a possibilidade do retorno de Hércules ao time titular. Nos úlitmos jogos, a posição ao lado de Martinelli foi tomada por Nonato, que ainda é o favorito para aparecer no time titular. Uma novidade, mas no banco de reservas, pode ser Cano. O atacante voltou a treinar com o grupo após se recuperar de uma lesão no joelho.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Everaldo.

Além do aspecto tático, o retorno de Canobbio também impacta a parte física. Diferentemente da semana passada, quando o Vasco poupou no Brasileirão e o Fluminense foi a campo com força máxima contra o Bahia, agora as equipes chegam com tempo de descanso igual, o que pode reduzir a diferença sentida no segundo tempo da ida.

continua após a publicidade

Zubeldía reconheceu após o clássico que o confronto é de 180 minutos e que ajustes serão necessários para o segundo jogo. A presença de Canobbio surge como uma resposta direta às críticas pela queda de intensidade, apontada inclusive por Thiago Silva na saída de campo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Olho no domingo!

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 20h30, novamente no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Uma vitória do Fluminense por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o triunfo por dois ou mais gols garante vaga direta na final. Empate ou nova vitória do Vasco classificam o Cruz-Maltino.