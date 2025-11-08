Restando apenas três rodadas para o encerramento da Série B, o Coritiba vive a expectativa de conquistar o acesso já no próximo fim de semana. Líder da competição com 61 pontos e 58% de aproveitamento, o Coxa ostenta também a melhor defesa do torneio, com apenas 21 gols sofridos em 35 partidas - uma média de 0,6 gol por jogo. Ainda assim, o discurso entre o elenco do Alviverde é de máxima atenção, já que a diferença para o Novorizontino, quinto colocado, é de apenas cinco pontos.

Para garantir o acesso já nesta 36ª rodada, a equipe do técnico Mozart precisa vencer o já rebaixado Paysandu na noite de domingo, em Belém, e torcer por um tropeço do arquirrival Athletico Paranaense, que recebe o Volta Redonda sábado (8), ou do Criciúma, que também em casa pega o Atlético Goianiense no domingo (9), horas antes do Coxa.

- Sabemos que o acesso está próximo, mas essa Série B é uma das mais disputadas dos últimos anos e qualquer vacilo pode mudar tudo. Temos que encarar essa reta final com a mesma seriedade que tivemos desde o começo da competição. Foi isso que nos trouxe até essa posição de liderança na tabela - afirmou o zagueiro Maicon, principal pilar do sistema defensivo alviverde, que retorna após cumprir suspensão na última rodada.

A volta do camisa 3 ganha importância não só pela sua experiência, como também pela consistência do time quando está em campo. Vivendo um dos melhores momentos da carreira, Maicon participou de 28 partidas nesta Série B - e em 17 delas a equipe não sofreu gol. Isso significa que, em mais de 60% dos jogos em que ele atuou, o Coxa registrou um clean sheet. Além disso, o zagueiro ostenta um aproveitamento de 64,2% dos pontos, com 15 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas.

- Fico feliz em estar vivendo um momento muito positivo nesta Série B. Desde quando recebi a proposta de vestir a camisa do Coritiba, eu sabia da responsabilidade de defender um dos grandes clubes do Brasil. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo lá em Belém e fique mais próximo do nosso grande objetivo da temporada. É mais uma decisão e vamos precisar da união e da máxima entrega de todos para buscar um bom resultado fora de casa - destacou o zagueiro.

Em 2025 Maicon registra, inclusive, a melhor média de gols sofridos da carreira: apenas 0,42 por jogo. A marca é bastante superior até mesmo ao desempenho obtido em sua temporada mais vitoriosa pelo Porto, de Portugal, quando ao lado de nomes como Hulk, Falcao García, Otamendi e James Rodríguez, o defensor conquistou a Liga Europa em 2010/11 e outros três títulos, e fechou o ano com média de 0,72 gol sofrido por partida.

- Essa tem sido uma temporada especial não só para mim, como para todo o nosso elenco. Mas ainda não acabou. Esses números favoráveis para cada um dos atletas e para o clube só terão um valor real se conseguirmos o nosso objetivo. Por isso, seriedade e concentração máxima têm de ser nossos lemas -finalizou Maicon.