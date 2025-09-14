Athletic Club vence o Botafogo-SP com gol contra

Athletic Club e Botafogo-SP se enfrentaram na Arena Sicred, em São João Del Rey, no interior de Minas Gerais, neste domingo (13) pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Melhor para a equipe mineira graças a um gol contra do adversário.

Athletic Club e Botafogo-SP se enfrentaram na Arena Sicred, em São João Del Rey, no interior de Minas Gerais, neste domingo (13) pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Melhor para a equipe mineira graças a um gol contra do adversário. Com o resultado, o Athletic Club se afastou da zona de rebaixamento da competição, mas ainda assim está a duas posições do Z-4 do torneio. Já o Botafogo-SP ficou mais próximo sendo o primeiro fora da área da degola.

continua após a publicidade

➡️Veja como está a tabela da Série B!

Como foi o 1º tempo entre Athletic Club e Botafogo-SP

Com um 1º tempo bastante brigado, Athletic Club e Botafogo-SP não chegaram a dar trabalho para as defesas adversárias. Tanto que a equipe de São Paulo foi incomodar a defesa mineira aos 40 minutos. Walisson recebeu, com liberdade, pela direita e chutou rasteiro. Acabou batendo mal mandando a bola pela linha de fundo. Pelo Athletic, o destaque da etapa incial foi o atacante Welinton Torrão que chegava com perigo pelo lado direito, mas não deu trabalho para Victor Souza. O Athletic entrou em campo com uma estatística negativa, sendo o time como o segundo pior mandante da competição.

2º tempo tem gol contra do Botafogo-SP

A etapa complementar começou melhor para o Botafogo-SP. Logo aos 4 minutos, o atacante Carrillo, da equipe paulista, recebeu um passe de Marquinho nas costas da defesa adversária. Após invadir a área, o atacante bateu firme fazendo o goleiro Adriel defender com a perna esquerda. E o que parecia ser o caminho para a vitória para o Botafogo-SP, exatamente 2 minutos depois veio o revés. Cruzamento de Ronaldo Tavares, o zagueiro Edson tentou cortar a bola e acabou fazendo gol contra abrindo o placar para o Athletic Club. Após o gol, o time mineiro controlou a partida até o apito final do árbitro Marcelo de Lima Henrique.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na próxima sexta (19), o Athletic Club vai a São Paulo enfrentar o Novorizontino no Jorge Ismael de Biasi às 19h00 (de Brasília). Já o Botafogo-SP recebe o Operário, também às 19h00 (de Brasília), na Arena Nicnet. Ambos os jogos serão válidos pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Outro jogo da Série B do Brasileirão

Outra partida da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi entre Operário e Cuiabá na Arena Sicred. Empate em 1 a 1. Na 11ª posição, o Operário tem 35 pontos enquanto o Cuiabá está com 38 pontos em 6º lugar na tabela.