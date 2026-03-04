Saiba quanto o São Paulo arrecadou com os jogos do mata-mata do Paulistão

O São Paulo, mesmo eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, arrecadou uma quantia em dinheiro correspondente a renda com ingressos nos jogos contra o Bragantino e Palmeiras - mesmo que tenha jogado como visitante.

O São Paulo arrecadou R$ 503 mil com as partidas do mata-mata do Campeonato Paulista. O confronto em Bragança Paulista rendeu pouco mais de R$ 140 mil aos cofres tricolores, enquanto o clássico contra o Palmeiras, que foi disputado em Barueri, garantiu cerca de R$ 360 mil.

De acordo com o regulamento da competição, pela Federação Paulista de Futebol, o clube visitante tem direito a 35% da renda líquida dos jogos. Vale destacar também que, diferente das finais, as partidas aconteceram em jogos únicos.

São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal da competição (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

São Paulo foi eliminado após derrota contra o Palmeiras

O São Paulo se despediu da competição no final de semana, ao ser derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (1º), na Arena Barueri. Mauricio e Flaco López anotaram para o Alviverde, e Calleri descontou para os visitantes. Na decisão, o time comandado por Abel Ferreira enfrentará o Novorizontino.

Na outra semifinal, o Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 e assegurou vaga na decisão. Com melhor saldo de gols em relação ao Palmeiras, o time do interior terá a vantagem de disputar o segundo jogo como mandante.

Agora, o Tricolor volta a olhar para o Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, o time encara a Chapecoense, como mandante no Canindé. O Morumbis não poderá ser utilizado porque o gramado passará por reformas após uma sequência de shows.

