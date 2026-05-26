Com Artur Jorge, Cruzeiro lidera estatísticas no Brasileirão

Há quase dois meses no comando do Cruzeiro, Artur Jorge mudou completamente o cenário da equipe no Campeonato Brasileiro. Quando o português chegou à Raposa, o time estava na lanterna do Brasileirão e, com o fim da 17ª rodada, a equipe está em nono.

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No recorte com o comandante, o Cruzeiro tem a melhor campanha, com seis vitórias e 19 pontos. Além disso, o time mineiro é também o segundo clube com mais finalizações no gol: 52 no total, e o terceiro em gols marcados entre todas as equipes da Série A, balançando as redes 15 vezes.

– São dados interessantes. Chegamos ao clube em um momento desafiador e sabíamos que somente os resultados nos tirariam daquela situação. Os meus jogadores têm papel fundamental nisso, pois entenderam nossa proposta e se dedicam ao máximo ao trabalho. As nossas exigências e ambição serão sempre prioridades. Essas estatísticas mostram que estamos em um caminho promissor, mesmo sabendo que ainda há muito pela frente – disse Artur Jorge.

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Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

De olho nos pontos a melorar

Na última coletiva, após a vitória por 2 a 1 contra a Chapecoense, o técnico do Cruzeiro ressaltou que a equipe ainda pode melhorar nas bolas aéreas.

Dos 16 gols sofridos pela equipe sob o comando do português, oito foram de bola parada. 31,25% deles foram em cruzamentos, vindos de faltas ou escanteios. Quatro deles foram marcados de cabeça, ou seja, 25% dos tentos anotados pelos adversários.

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– É uma questão que temos que melhorar evidentemente. Todos os detalhes que podemos controlar, temos que ser mais exigentes neste sentido. Temos que melhorar, defender melhor esses momentos. São situações normalmente de bola dentro de nossa grande área, próximas do nosso gol. Temos que ser mais agressivos, assertivos, para conseguirmos combater esses momentos. Desta forma, anular probabilidades de gols dos adversários – analisou o técnico.

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