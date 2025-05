Artur desfalca o Botafogo no clássico com o Flamengo

O Botafogo terá um desfalque importante para o clássico contra o Flamengo, neste domingo (18), às 18h30, no Maracanã. O atacante Artur sentiu um incômodo na coxa direita, ficou de fora do último treino antes do clássico e será desfalque na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 7 fez sua melhor atuação com a camisa do Glorioso, contra o Estudiantes pela Libertadores. Na ocasião, Artur deu uma assistência e fez o gol que garantiu a vitória por 3 a 2, na penúltima rodada da fase de grupos. Empatado com Igor Jesus, Artur é o líder de participações em gols na temporada.

Com mais um desfalque, o técnico Renato Paiva deve abrir mão da formação com dois atacantes. O português testou o volante Allan no time titular e deve voltar a atuar com três volantes no clássico deste domingo.

O Alvinegro vem de uma goleada por 4 a 0, sobre o Internacional, no último domingo (11) e ocupa a 9ª posição, com 11 pontos conquistados.

Técnico Renato Paiva deve utilizar esquema com três volantes (foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Provável escalação do Botafogo

Além de Artur, Renato Paiva não poderá contar com Alexander Barboza, que enfrenta um problema no pé esquerdo, além de Matheus Martins e Savarino, que se recuperam de questões musculares.

Botafogo deve ir a campo com: John; Vitinho, David Ricardo, Jair, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan; Rwan Cruz, Igor Jesus, Cuiabano.