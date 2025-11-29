Jair Ventura elogia Neymar e manda recado após Vitória sair do Z-4: 'Vamos ficar fora'
Rubro-Negro pula para a 15ª posição e joga o Inter para a zona de rebaixamento
O Vitória conquistou um resultado fundamental na tarde deste sábado ao bater o Mirassol por 2 a 0, em um Barradão lotado, para garantir respiro contra a zona de rebaixamento. Os gols de Lucas Halter e Matheuzinho fizeram o Rubro-Negro pular para a 15ª posição, com 42 pontos. Não à toa, o técnico Jair Ventura vibrou intensamente após o apito final e se arriscou até em uma dancinha tamanho o alívio ao somar mais três pontos.
Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador comentou o momento de felicidade genuína depois do gol de pênalti de Matheuzinho.
— Nada de deboche com o adversários, eu nem sei o que eu faço ali, depois eu vejo e fico rindo. Quando eu dancei a primeira vez, em 2016, me perguntaram se tinha dançado samba, e eu respondia que não sabia. A gente sai da casinha. Me entrego de corpo e alma, sou competitivo — esclareceu Jair.
E a alegria, de fato, se justifica. Em crescente na temporada, o Vitória chegou a cinco jogos de invencibilidade (três vitórias e dois empates) e saiu da temida zona de rebaixamento para complicar a vida de Santos e Internacional, que amarga a 17ª posição. Jair Ventura, inclusive, elogiou Neymar, camisa 10 do Peixe, que vem sendo decisivo nesta reta final de campeonato.
— Se não vencêssemos hoje, não dependeríamos só de nós mesmos. Mais um jogo baliza zero, um gol sofrido em cinco jogos. Todo mundo no banco vibra junto, se abraça, quando tem essa sinergia com torcida, estafe, jogadores e diretoria as coisas acontecem. Falamos muito da energia. Parabenizar a torcida que lotou os ingressos. Sabíamos que o Santos dificilmente perderia, lá tem um gênio que abriu o placar. Facilitou a vida do Santos. Mas não nos apegamos a quem vai ficar lá embaixo, mas nós vamos ficar fora — reforçou o treinador.
Crescente do Vitória
Ao longo dos últimos cinco jogos, o Vitória se consolidou sob o comando de Jair Ventura, melhorou defensivamente e deixou para trás a desconfiança que afetou o time ao longo de todo o Campeonato Brasileiro.
— Não tínhamos ganhado nenhum jogo com dois gols de diferença até o Sport, e agora já são dois. Viemos numa crescente.
O Vitória agora vai tentar manter a boa fase a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando visita o Bragantino no estádio Cícero de Sousa Marques, em jogo atrasado válido pela 34ª rodada do Brasileirão.
— Vamos enfrentar o Bragantino, de muita qualidade e muitos jovens. Deram muito trabalho no jogo contra o Fortaleza. Vai ser mais uma pedreira. Dentro dessas pedreiras vamos tentando conseguir a permanência — completou.
