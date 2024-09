‘Resultado totalmente mentiroso’, dispara Emiliano ao avaliar vitória do São Paulo sobre o Corinthians

Emiliano e Ramón Díaz no clássico entre São Paulo e Corinthians 2909 (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







29/09/2024

O auxiliar e filho do técnico Ramón, Emiliano Díaz, afirmou, em entrevista coletiva concedida após a partida, que o Corinthians não merecia sair derrotado por 3 a 1 no clássico contra do São Paulo disputado neste domingo (29). Ele ainda exaltou a atitude do time em campo, que permaneceu lutando para diminuir o placar mesmo com dois jogadores a menos.

A posição de Emiliano é diferente da opinião do técnico Ramón Díaz, que criticou o nível do clássico, principalmente no primeiro tempo.

- Agora não tem nada para falar. Não pode lamentar nada. A gente perdeu por 3 a 1, um resultado totalmente mentiroso. Mas a atitude do time, ainda em dificuldades, foi ótima. Você pode cobrar os erros técnicos e tácticos que a gente teve, mas o coração deste grupo e a entrega, sobretudo, deixa o corintiano bem representado. É o que o Corinthians precisa. E fomos superiores ainda com o nove, também criamos chances. Futebol tem essas coisas: nem sempre quem merece leva a vitória - declarou Emiliano.

O auxiliar também foi questionado se a inversão das datas do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil e a 30ª rodada do Brasileiro pode prejudicar a sequência do Corinthians no campeonato e a luta contra o rebaixamento.

- Atrapalha pela sequência de jogos, sobretudo no Brasileirão. Nós não podemos fazer outra coisa que não seja continuar trabalhando e arrumando o time. Temos um time muito competitivo e vamos seguir do mesmo jeito. Nós não podemos mudar nada nesse sentido. A gente só quer trabalhar e seguir do mesmo jeito, que até agora está dando certo - refletiu Emiliano.

Com o resultado deste domingo (29), o Corinthians segue na 17ª colocação do Brasileiro com apenas 28 pontos. O próximo jogo da equipe no campeonato é no sábado (5) contra o Internacional, 8° colocado, na Neo Química Arena.