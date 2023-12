O América-MG anunciou, na tarde desta quarta-feira (6), a rescisão do contrato do atacante Everaldo. Relacionado para o confronto com o Goiás, o jogador não compareceu ao treino de terça e publicou uma foto em suas redes sociais dentro de um avião, viajando para os EUA, com a legenda "Férias". O clube definiu o caso como um ato de "indisciplina grave".