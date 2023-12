De volta à Lusa após 10 anos, o atacante tem uma carreira marcada por gols com grandes clubes do futebol brasileiro. Entre as marcantes passagens, pode-se destacar Palmeiras, Fluminense, Santos e Cruzeiro, além de ter atuado fora do país, no futebol português e chinês. Neste ano, encerrou a temporada defendendo a Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro.