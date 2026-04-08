Emerson Royal, do Flamengo, é condenado a pagar dívida milionária a ex-agente

O lateral-direito Emerson Royal, do Flamengo, foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) a pagar 650 mil euros (cerca de R$ 3,9 milhões) à empresa Link Assessoria Esportiva e Propaganda, ligada ao empresário André Cury. O jogador tem prazo até a próxima segunda-feira (13) para quitar o valor, sob risco de nova sanção, que pode incluir suspensão.

continua após a publicidade

➡️ Altitude e arquibancada 'raiz': Flamengo vai a Cusco e inicia busca pelo penta da Libertadores

Caso o pagamento não seja realizado dentro do prazo, o caso pode avançar para novas penalidades impostas pela CNRD. A cobrança tem origem em 2021, período em que o atleta atuava no futebol europeu. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

O Lance! tentou contato com a assessoria do atleta, que informou: "o dinheiro já está provisionado e o jogador fará o pagamento dentro do prazo estipulado".

continua após a publicidade

Contratado pelo Flamengo no meio de 2025, Emerson Royal está com a delegação no Peru para a estreia da equipe na Copa Libertadores da América. O clube enfrenta o Cusco FC nesta quarta-feira, às 21h30, fora de casa.

Nesta temporada, o lateral-direito tem revezado a titularidade com o uruguaio Guillerme Varela. Até aqui, são 11 partidas em 2026 e três assistências para Royal.

continua após a publicidade

➡️ Provável escalação do Flamengo contra o Cusco tem mudança de estratégia 'forçada'

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Emerson Royal durante partida no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.