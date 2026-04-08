Emerson Royal, do Flamengo, é condenado a pagar dívida milionária a ex-agente
Jogador tem até o próximo dia 13 para cumprir a decisão da Justiça
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O lateral-direito Emerson Royal, do Flamengo, foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) a pagar 650 mil euros (cerca de R$ 3,9 milhões) à empresa Link Assessoria Esportiva e Propaganda, ligada ao empresário André Cury. O jogador tem prazo até a próxima segunda-feira (13) para quitar o valor, sob risco de nova sanção, que pode incluir suspensão.
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Caso o pagamento não seja realizado dentro do prazo, o caso pode avançar para novas penalidades impostas pela CNRD. A cobrança tem origem em 2021, período em que o atleta atuava no futebol europeu. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.
O Lance! tentou contato com a assessoria do atleta, que informou: "o dinheiro já está provisionado e o jogador fará o pagamento dentro do prazo estipulado".
Contratado pelo Flamengo no meio de 2025, Emerson Royal está com a delegação no Peru para a estreia da equipe na Copa Libertadores da América. O clube enfrenta o Cusco FC nesta quarta-feira, às 21h30, fora de casa.
Nesta temporada, o lateral-direito tem revezado a titularidade com o uruguaio Guillerme Varela. Até aqui, são 11 partidas em 2026 e três assistências para Royal.
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