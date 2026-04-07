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Torcedores reagem à chegada de Fernando Diniz ao Corinthians: 'Vai começar'

Treinador chega ao comando da equipe após demissão de Dorival Júnior

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/04/2026
06:10
Osmar Stabile, Fernando Diniz e Marcelo Paz (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraOsmar Stabile, Fernando Diniz e Marcelo Paz (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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Fernando Diniz é o mais novo técnico do Corinthians. O clube paulista anunciou a contratação do treinador na noite da última segunda-feira (5), um dia após a demissão de Dorival Júnior. Diante do cenário, torcedores do clube paulista reagiram à nova contratação.

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A repercussão nas redes sociais foi diversa. De um lado, parte da torcida alvinegra mostrou confiança com a chegada do técnico e resolveu dar um voto de confiança. Contudo, teve corintiano que não aprovou a contratação. Veja a repercussão abaixo:

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Carreira de Fernando Diniz

Fernando Diniz tem 52 anos e ganhou destaque no cenário nacional como técnico do Audax, no interior de São Paulo, quando foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2016.

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Em seguida, trabalhou no Athletico em 2018, antes de treinar Fluminense e São Paulo. No clube paulista, brigou pelo título do Brasileirão de 2020, quando a equipe chegou a liderar a competição por sete rodadas e abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

Depois, passou por SantosVasco e novamente pelo Fluminense, onde conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Diniz também foi técnico interino da Seleção Brasileira, acumulando seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

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Por fim, os dois últimos trabalhos foram no Cruzeiro e no Vasco, em segunda passagem pelo clube. No time carioca, perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado justamente para o Corinthians, então comandado por Dorival Júnior.

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Fernando Diniz iniciou o ano dde 2026 como treinador do Vasco da Gama (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Fernando Diniz iniciou o ano dde 2026 como treinador do Vasco da Gama (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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