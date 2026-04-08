Onde Assistir

Botafogo x Caracas: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Glorioso estreia em casa em campanha pelo título continental

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
17:57
Botafogo recebe o Caracas pela Copa SAul-Americana (Foto: Arte/Lance!)
Botafogo recebe o Caracas pela Copa Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)
Botafogo e Caracas se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming. Clique para assistir a Botafogo x Caracas:

O Glorioso chega para o duelo de técnico novo. Franclim Carvalho foi apresentado, regularizado e já pode ficar à beira do gramado para comandar a equipe diante dos venezuelanos. O português assume após bom trabalho de transição feito por Rodrigo Bellão.

Ficha do jogo

BOT
BOT
CAR
CAR
1ª RODADA
COPA SUL-AMERICANA
Data e Hora
quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos
Árbitro
Kevin Ortega (PER)
Assistentes
Michael Orue (PER) e José Castillo (PER)
Var
Pablo López (PER)
Onde assistir

Bellão passou o bastão após duas vitórias importantes sobre Mirassol e Vasco, pelo Brasileirão, que amenizaram o clima de crise no Alvinegro. Agora, a missão é iniciar bem a trajetória na luta pelo título continental.

Franclim Carvalho em entrevista coleviva no Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/ Lance!)
Franclim Carvalho em entrevista coleviva no Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/ Lance!)

Do outro lado, o Caracas 12 vezes campeão venezuelano, ocupa apenas a 11ª colocação do campeonato local, com duas vitórias e cinco empates em dez jogos, mas vem em crescente. O time comandado pelo jovem técnico Fernando Aristeguieta, de apenas 33 anos, não perde há quatro jogos e tem recorte de duas vitórias e dois empates. Apesar disso, favoritismo todo do lado do Glorioso para o primeiro compromisso.

A arbitragem do duelo será peruana, com Kevin Ortega como árbitro principal, Michael Orue e José Castillo como auxiliares, e Pablo López como VAR.

➡️ Veja como Palmeiras, Botafogo e Flamengo viraram campeões no e-book "DNA tático dos campeões"!

➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Allan, Danilo e Edenilson; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral

CARACAS (Técnico: Fernando Aristeguieta)

Benítez; Fereira, Quintero, La Mantia e Yendis; Gudiño, Correa, Hernández e Covea; Reinoso e González.

