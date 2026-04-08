Botafogo x Caracas: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Glorioso estreia em casa em campanha pelo título continental
Botafogo e Caracas se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming.
+ Botafogo vê Ares tratando a SAF como 'balcão de negócios' e estranha movimentações
O Glorioso chega para o duelo de técnico novo. Franclim Carvalho foi apresentado, regularizado e já pode ficar à beira do gramado para comandar a equipe diante dos venezuelanos. O português assume após bom trabalho de transição feito por Rodrigo Bellão.
Bellão passou o bastão após duas vitórias importantes sobre Mirassol e Vasco, pelo Brasileirão, que amenizaram o clima de crise no Alvinegro. Agora, a missão é iniciar bem a trajetória na luta pelo título continental.
Do outro lado, o Caracas 12 vezes campeão venezuelano, ocupa apenas a 11ª colocação do campeonato local, com duas vitórias e cinco empates em dez jogos, mas vem em crescente. O time comandado pelo jovem técnico Fernando Aristeguieta, de apenas 33 anos, não perde há quatro jogos e tem recorte de duas vitórias e dois empates. Apesar disso, favoritismo todo do lado do Glorioso para o primeiro compromisso.
A arbitragem do duelo será peruana, com Kevin Ortega como árbitro principal, Michael Orue e José Castillo como auxiliares, e Pablo López como VAR.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X CARACAS (VEN)
SUL-AMERICANA - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e José Castillo (PER)
🖥️ VAR: Pablo López (PER)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Allan, Danilo e Edenilson; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral
CARACAS (Técnico: Fernando Aristeguieta)
Benítez; Fereira, Quintero, La Mantia e Yendis; Gudiño, Correa, Hernández e Covea; Reinoso e González.
