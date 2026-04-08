John Kennedy vê erro grave de arbitragem contra o Fluminense: 'É sempre assim'

Após o empate do Fluminense contra o Deportivo La Guaira na estreia da Libertadores, nesta terça-feira (7), John Kennedy falou na zona mista e reclamou da atuação da arbitragem. O atacante apontou lances na partida que geraram polêmica em entrevista ao "Jornada KTO 1902".

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Um dos momentos comentados pelo camisa nove foi uma falta sofrida por Castillo. Na jogada, dois jogadores se envolveram com o argentino, mas quem foi punido com cartão amarelo foi o zagueiro que não fez a falta. O outro defensor já tinha cartão e deveria ter sido expulso. O VAR não chamou o árbitro para revisão.

— Ali dentro do jogo a gente não percebe isso. Mas eu acho que até no cartão amarelo que ele tomou já era para ser expulso, porque uma entrada daquela acima do tornozelo… Foi o que falaram na reunião com a arbitragem. Acima do tornozelo é expulso. E era para ser expulso ali, sem dúvidas. Teve um pênalti claro também e não deram. Mas contra o Fluminense é sempre assim. O jogo já foi. Agora é pensar no Fla-Flu e no Bolívar para a gente classificar bem — disse John, que estabeleceu o objetivo do Fluminense na fase de grupos da Libertadores:

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— A gente veio aqui para buscar os três pontos. Infelizmente, paramos ali em duas defesas espetaculares do goleiro. Uma minha até, o goleiro foi muito bem. Na outra, fez uma boa defesa também na do Martinelli. Mas é levantar a cabeça, cara. Temos mais 15 pontos aí para disputar e é focar nisso. Sair do grupo como primeiro colocado para a gente ter os jogos de decisão no Maracanã, onde a gente é muito forte — completou.

O lateral-direito Samuel Xavier também comentou as polêmicas de arbitragem ao "Jornada KTO 1902". O jogador ainda estava em campo quando a confusão dos cartões aconteceu.

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— Muita gente reclamou com ele na hora da falta. A gente falou que, se não me engano, foi o número 3 que já tinha cartão e ele foi dar o cartão para o número 4. O cara saiu correndo para se esconder e ele não viu. Quando o número 4 levanta e o juiz dá o cartão, ele mesmo se acusa: "Para mim?". Ele mesmo estava dizendo que não foi ele que fez a falta. O juiz cooperou muito para o jogo ser lento, esses erros, essas trocas de falta… Ele parou muito o jogo e isso complicou bastante a gente.

John Kennedy em ação em Deportivo La Guaira x Fluminense (Foto: Juan BARRETO / AFP)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo neste sábado (10), quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).

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