Botafogo vê Ares tratando a SAF como 'balcão de negócios' e estranha movimentações

A SAF do Botafogo vive momento delicado, com contas a pagar e cenário de asfixia financeira, e a briga nos bastidores ganhou novos capítulos. John Textor tem travado batalhas com antigos parceiros e, recentemente, avançou com os ataques a fim de estabilizar a situação no Glorioso sob sua gestão.

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Conforme apurou a reportagem do Lance!, a mais recente se deu com novas movimentações e postura da Ares, fundo de investimentos credor da Eagle Football na compra do Lyon, da França, em 2022, e que tem buscado aproximação com o Botafogo Social, outra parte com quem Textor tem dialogado em meio à guerra.

Internamente na SAF há receio que a Ares trate o clube como "balcão de negócios", com intuito de assumir o Botafogo e não quitar a dívida do Lyon de R$ 745 milhões, conforme divulgado pelo Glorioso em nota oficial nos últimos dias. A visão aponta para a Ares "escolhendo" o Lyon como ativo principal do grupo, com plano de reduzir a dívida dos francês com o Botafogo e, assim, forçar sua venda por um valor maior. Em tais condições, tornaria lucrativo o saldo de sua parceria na Eagle Holdings.

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Botafogo tem John Textor como líder da SAF (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo com ponto de interrogação

A SAF vê o movimento de aproximação da Ares como contraditório dentro das disputas. Não só por nunca ter acenado com interesse em gerir o Botafogo, como por nunca ter enviado um executivo ao Nilton Santos para conhecer estrutura, planejamento, negócios e momento.

John Textor tem sido resistência e montou nova defesa jurídica. O Botafogo entrou com ação cobrando o montante do Lyon por suas operações dentdo do caixa único da Eagle.

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