O Corinthians finalizou, no CT Joaquim Grava, a preparação para a sua estreia na Libertadores. Na quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina, o Timão encara o Platense, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental. E pode ter novidade em campo.

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➡️Técnico Fernando Diniz é regularizado no BID e tem data para estrear pelo Corinthians

Entre os titulares neste último treinamento de quarta-feira (8), apareceu o atacante Kayke Ferrari, de 21 anos, e que fez apenas uma partida como titular nesta temporada, pelo Paulistão, em janeiro. Além disso, tem outros oito jogos em 2026 e marcou um gol.

O jovem treinou com os nomes que devem ir a campo, já que Yuri Alberto tirou o dente do siso e ficou fora das atividades de terça e quarta-feira. O camisa 9, no entanto, não está descartado desta partida de estreia e viajará com o grupo.

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O Corinthians volta a disputar uma edição do torneio continental após dois anos fora da competição. Para esta partida, o técnico Fernando Diniz, apresentado oficialmente nesta terça-feira (7) no CT Dr. Joaquim Grava, tentará encerrar a sequência negativa do time de nove jogos sem vitória. Ele assinou com o clube até dezembro deste ano.

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Último treino do Corinthians antes do duelo da Libertadores

Os atletas iniciaram o dia na Sala de Preleção Flexform, onde o técnico Fernando Diniz e sua comissão passaram as primeiras orientações em vídeo ao elenco. Após a ativação física na academia, os jogadores aqueceram no gramado e depois participaram de um treinamento tático de olho no time argentino.

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Este será o primeiro confronto entre Corinthians e Platense na história, e o meio-campista Matheus Pereira falou sobre a expectativa para a estreia.

- A gente sabe da importância que a Libertadores tem para o clube, para nós, principalmente. Estamos focados e com a esperança de conquistar os três pontos - disse o atleta.

+ Aposte na vitória do Corinthians na estreia da Libertadores!

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