Irritados com a derrota diante do Juventude, em São Januário lotado, torcedores do Vasco gritaram irônicos "olés" e vaiaram a equipe durante o jogo. O ex-jogador Nenê, autor de um dos gols da vitória da equipe gaúcha, foi homenageado com faixas e apoio na arquibancada. Mesmo após a derrota ser confirmada, o capitão do Juventude recebeu muito carinho da torcida do Vasco. Essa atitude dividiu opiniões na web.

Sem criatividade, o Vasco abusou dos erros, cedeu a virada e perdeu por 3 a 1 para o Juventude neste sábado (8), em São Januário. Rayan abriu o marcador para os cariocas, mas Marcelo Hermes e Nenê viraram para os gaúchos ainda no primeiro tempo. Ewerthon fechou a contagem quase ao fim do jogo. Com a terceira derrota seguida, o Vasco praticamente dá adeus a uma vaga na Libertadores, e o Juventude segue vivo na luta contra o rebaixamento. Irritados, os vascaínos gritaram "olé" no fim do jogo.

Após o terceiro gol do Juventude, a torcida do Gigante da Colina expressou sua indignação gritando "time sem vergonha".

Com o resultado, o Vasco permanece com 42 pontos e ocupa a décima posição na tabela, acumulando sua terceira derrota consecutiva no campeonato, o que compromete suas chances de classificação para a Libertadores de 2026. O Juventude, apesar da vitória, continua na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, somando 32 pontos.

📅Próximos compromissos do Vasco:

O Vasco enfrentará o Grêmio fora de casa no dia 19 de novembro, às 21h30. Depois, jogará contra o Bahia como visitante no dia 23 de novembro, às 16h, e receberá o Internacional em São Januário no dia 28 de novembro, às 19h30.