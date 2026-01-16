AO VIVO: acompanhe a votação do impeachment de Julio Casares
Reunião começa no final da tarde no Morumbis
Esta sexta-feira (16) será um dia histórico para o São Paulo. A partir das 18h30 (de Brasília), o Conselho Deliberativo irá votar o impeachment do presidente Julio Casares no estádio do Morumbis. A reportagem do Lance! estará presente e trará todos os detalhes em tempo real.
A votação acontecerá em sistema híbrido e deve durar até 22h30 (de Brasília). Serão necessário 171 votos para afastar Casares do poder. A partir daí, o presidente do Deliberativo, Olten Ayres, convoca uma Assembleia Geral e a votação passa pelos sócios. Por maioria simples, o processo é concluído.
Se o primeiro quórum não for atingido, Casares é mantido no poder até o fim do seu mandato e o caso arquivado.
Organizadas e coletivos da torcida do São Paulo estão se organizando para protestar na porta do Morumbis antes da votação. São esperados, pelo menos, três mil torcedores.
ACOMPANHE OS ACONTECIMENTOS EM TEMPO REAL
17h57: Marco Aurélio Cunha presente
À frente do departamento de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha teve participação direta em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube. Como superintendente, integrou a gestão responsável pela conquista da CONMEBOL Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 2005, além do tricampeonato brasileiro obtido de forma consecutiva entre 2006, 2007 e 2008.
17h51: Torcida presente
Torcida presente no lado de fora no Morumbis. pic.twitter.com/LD0EXYXnxG— Lance! São Paulo (@lance_saopaulo) January 16, 2026
16h: Policiamento reforçado
Arredores do Morumbis com bastante policiamento. Dia de votação do impeachment de Julio Casares no Conselho Deliberativo.— Lance! São Paulo (@lance_saopaulo) January 16, 2026
🎥: @bellagiannolaa pic.twitter.com/22PzfoTvw2
