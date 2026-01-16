Crespo responde polêmica com medalhão do São Paulo e web reage: 'Canetou'

A vitória do São Paulo sobre o São Bernardo por 1 a 0, na última quinta-feira (15), no Morumbis, pela segunda rodada do Paulistão, não diminuiu a pressão dentro do clube. Após o resultado, o treinador Hernán Crespo foi exposto a uma série de perguntas sobre a recente crise na instituição. Uma delas, foi referente a uma polêmica com o empresário do meia Lucas Moura.

O representante do atleta publicou uma mensagem enigmática após a derrota para o Mirassol no jogo de estreia do Paulistão. A postagem do empresário ergueu a hipótese de ter sido direcionada para Crespo.

— Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que saber liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume! E tenta aprender com seus erros — escreveu o representante de Lucas Moura.

Diante do cenário, Crespo foi questionado sobre o fato após a vitória diante do São Bernardo. A resposta do treinador foi sincera e objetiva. O fato gerou elogios por parte da torcida do São Paulo. Veja a repercussão abaixo:

O que disse Crespo?

— Empresário? Que empresário? Empresário tem que falar com empresário. Se quer falar algo para mim, tenho meu empresário, fala junto. Protagonista fala com protagonista. Se o Lucas Moura quiser fala comigo, ele fala, e respondo a ele. Para mim é simples. O que fala a bandeira do Brasil? Ordem e progresso —

Como foi São Paulo x São Bernardo?

Em um clima político tenso e com público abaixo do esperado, o Tricolor fez seu primeiro jogo do ano no Morumbis. Sob forte chuva, com um sistema tático diferente e enfrentando um gramado mais pesado, o São Paulo começou pressionado pelo São Bernardo. Porém, conseguiu neutralizar as jogadas mais perigosas do adversário.

Perto da metade da primeira etapa, o Tricolor melhorou e aumentou seu volume de jogo. A primeira jogada de perigo saiu em um bom cruzamento de Wendell para o jovem Lucca, mas a bola bateu na trave.

O jogo seguiu equilibrado, mas sem nenhuma oportunidade mais perigosa. O São Paulo era superior e pressionava, mas a defesa do São Bernardo agia com rapidez e eficiência. Neste ritmo, o primeiro tempo terminou sem gols.

O segundo tempo começou mais truncado. Um dos destaques foi o retorno oficial de Calleri, que entrou em campo aos 20 minutos da etapa final. Fora de combate desde abril, após cirurgia no joelho esquerdo, o atacante foi ovacionado pela torcida ao pisar no gramado, no lugar de Lucas Moura.

Além de Calleri, Luciano também entrou em campo. O retorno da dupla deu um ritmo diferente ao São Paulo. O camisa 10 criou a primeira oportunidade mais perigosa da etapa final, após lançamento de Lucca.

E foi dele o gol da vitória. Luciano marcou um golaço, aos 33 minutos do segundo tempo. A jogada começou após uma cobrança de falta de Danielzinho. Arboleda acertou a trave, e o camisa 10 aproveitou o rebote. O Morumbis, tão marcado por protestos nesta quinta-feira, explodiu com o famoso grito: "É Luciano".

O fim do jogo foi marcado por uma polêmica. Ferreira invadiu a área, marcado por Júnior Urso, e caiu. Imediatamente, o árbitro Murilo Tarrega Victor assinalou o pênalti. Porém, ele foi chamado ao VAR e anulou a marcação.

Com o resultado, o São Paulo garantiu sua primeira vitória do ano e sai da zona de rebaixamento do Paulistão. Agora, aguarda as resoluções políticas.